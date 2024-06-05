Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він також пояснив, що не варто плутати українців, які видають себе за іноземців, з тими громадянами, які постійно проживають за кордоном.

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Що заявили в посольстві США

Посольство США в Україні 4 червня опублікувало заяву, в якій мовиться, що з 1 червня Україна буцімто скасувала виняток на "проживання за кордоном", який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Так, в дипустанові стверджували, що тепер військовозобов'язані чоловіки з подвійним громадянством не можуть виїхати за кордон.

Українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну,

– мовиться в повідомленні посольства.

У ДПСУ зробили важливу заяву

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу наголосив, що формулювання, яке шириться на різних ресурсах про те, що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, некоректне.

Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, й на них поширюються права та обов'язки громадян України. Такі норми діяли й раніше,

– наголосив Демченко.

Він також розповів, що прикордонники раніше виявляли на кордоні громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Демченко наголосив, що такі особи завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

У ДПСУ додали, що не варто плутати осіб з подвійним громадянством з громадянами, які постійно проживають за межами України, і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Демченко додав, що раніше такі громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена.