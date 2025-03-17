Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра единства Алексея Чернышова для BBC. Он выразил уверенность, что в этом году этот закон "должен и будет принят".
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Россия исключена в законе о двойном гражданстве
Чернышов говорит, что закон о множественном гражданстве – это важный компонент, чтобы сохранить украинцев, которые хотят получить гражданство других стран.
Государство также хочет поощрить украинцев США, Канады и других стран получать украинский паспорт.
Министр отметил, что для получения украинского гражданства как иностранцам, так и этническим украинцам за рубежом надо пройти "круги ада", в частности, сдать экзамены, что не всем удается.
У меня такие ощущения, что мы говорим о гражданстве такой страны, которой надо сокращать население и создавать преграды, например, какое-то Монако. Но это не Монако, да? Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, если ты фактически получаешь паспорт другой страны – ты перестаешь в легальный способ считаться гражданином Украины. Многие украинцы не сдают паспорт и не выходят из украинского гражданства, но это должно быть урегулировано,
– добавил Чернышов.
Он заявил, что уже в 2025 году закон это урегулирует.
А также министр отметил, что Россия исключена в этом законопроекте, а потому россияне "абсолютно логично и очевидно" не смогут приобретать украинское гражданство.