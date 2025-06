Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Границу, к слову, министр пересек еще в ночь на 11 июня.

Когда Чернышов должен вернуться в Украину

17 июня Министерство национального единства организовывало всеукраинский форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", однако министр Чернышов присоединился к мероприятию в формате видеоконференции, находясь за рубежом.

В его пресс-службе говорят, что командировка чиновника "проходит в штатном режиме".

Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра. Попутно напоминаем, что ход рабочих встреч вице-премьер-министра, в частности в зарубежных командировках, освещается на официальной странице Алексея Чернышова в Facebook и на официальных ресурсах Министерства национального единства,

– заявили там.

Журналисты также пытались уточнить, как долго продлится командировка Чернышова и планирует ли он возвращаться в Украину. Но в его пресс-службе ответили, что ограничатся тем, что сказали ранее.

Между тем премьер Шмыгаль таки прокомментировал сроки командировки Чернышова.

"Соответствующие документы подписаны с командировкой до конца этой недели", – отметил Шмыгаль в пятницу, 20 июня.

Напомним, что 13 июня НАБУ и САП разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере, в которой участвовали топ-чиновники. Подозрение вручили уже 5 фигурантам, 2 из которых связаны с Чернышевым.