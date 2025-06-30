Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП. Его создали чуть более полугода назад.

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Почему хотят "слить" Министерство единства

Один из влиятельных представителей партии "Слуга народа" рассказал, что структура была "крафтовым" министерством.

Мы попытались – не получилось. Может, не стоит его дальше и тянуть. Пока вообще окончательной уверенности нет, что что-то будет. Президент с Ермаком вернулись из своих саммитов НАТО и ЕС, и как-то тихо. Никого не дергают. Посмотрим,

– указал источник.

Издание напомнило, что структуру создали, чтобы трудоустроить в правительстве Алексея Чернышева. Другой целью было наладить активную работу с украинцами за рубежом на случай выборов. Сейчас же быстрых выборов не планируется, а поддержка за рубежом "не соответствует ожиданиям Банковой". Поэтому интерес у власти к этому спал.

Катализатором также стал недавний скандал вокруг вице-премьера Чернышова, хотя не так давно его имя звучало среди возможных кандидатов на пост премьера.

"Не менее сложной задачей будет найти кого-то, кто захочет рискнуть репутацией и возглавить Министерство национального единства после такого скандала. Поэтому есть высокая вероятность, что министерство Чернышова просто сольют где-то под МИД или куда-то еще", – говорится в статье.

В то же время нардеп Ярослав Железняк отмечает, что единства относительно ликвидации министерства нет. Мол, часть считает, что идея изначально была мертва, а есть и те, которые говорят, что как-то оно плохо будет выглядеть ликвидировать "министерство единства".

"Поэтому действительно пока решение не принято, но думаю в итоге просто куда-то его присоединят", – констатирует Железняк.