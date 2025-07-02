Чернышов отметил, что у него много рабочих дел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Чернышова 5 Каналу.

Смотрите также Министерство единства могут ликвидировать и присоединить к другой структуре, – СМИ

Чернышов ответил, ликвидируют ли Министерство единства

Один из влиятельных представителей партии "Слуга народа" рассказал "Украинской правде", что Министерство национального единства могут ликвидировать, поскольку оно не выполняет ожиданий власти, и необходимости в нем уже меньше на фоне неопределенности относительно выборов. Однако точно ликвидацию министерства никто не принимал.

Чернышов подчеркнул, что Министерство национального единства не ликвидируют, добавив, что у него еще есть много работы.

Министерство национального единства является важным министерством в системе органов исполнительной власти, в системе правительства Украины, государственной власти. Это министерство за 7 месяцев своего существования доказало свою состоятельность,

– говорит Чернышов.

Он добавил, что структура имеет свою субъектность в Европе., по его словам, Еврокомиссия уже назначила специального уполномоченного по взаимодействию с украинцами за рубежом, а инициатива создания Unity Hub (Центров Единства) в Европе широко признана.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не отстранил Алексея Чернышева от должностей вице-премьера и министра национального единства, несмотря на подозрения в злоупотреблении служебным положением.