11 листопада відбулося засідання ВАКС, на якому обирали запобіжний захід фігуранту розслідування про корупцію в "Енергоатомі" Ігорю Миронюку. Сторона обвинувачення розкрила цікаві деталі про відносини бізнесмена Тимура Міндіча з ексміністром енергетики Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.

Як Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова?

Прокурор САП заявив, що упродовж 2025 року Тимур Міндіч вчиняв злочини у сферах енергетики та оборони шляхом здійснення впливу на Умєрова та Галущенка.

Представник САП також зазначив, що успіх організації Міндіча тримався на його особистих зв'язках з Умєровим, Галущенком та іншими високопосадовцями, яких він запрошував на приватні зустрічі у свою квартиру.

Завдяки їхній підтримці бізнесмен та його компанії отримували гроші, а самі посадовці, зокрема колишній міністр енергетики Галущенко, – заступництво Міндіча перед Зеленським.

Крім того, Галущенко користувався послугами Міндіча, щоб легалізувати відмиті кошти через довірену особу – радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Зверніть увагу! Умєров заперечив, що перебував під впливом Міндіча під час роботи на посаді міністра оборони.

Що відомо про справу Міндіча?