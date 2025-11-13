То есть государство оценило, будет ли эффективным, выгодным контракт. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что должна быть проведена соответствующая криминологическая экспертиза.

Была ли здесь коррупция?

Михаил Подоляк подчеркнул, что ему сейчас тяжело оценивать, какие это бронежилеты, была ли там коррупционная составляющая, была ли завышена цена, какие показатели самого бронежилета и так далее. Для этого нужна криминологическая экспертиза. После этого должно быть установлено, действительно ли этот контракт имел коррупционные признаки, был ли он выгодным и так далее.

Есть израильские бронежилеты. Они могут иметь определенные качества, которые на голову выше тех бронежилетов, которые в этом же классе, с теми, которые были конкурентными. Например, они стоят на 10 долларов дороже. Понятно, что выгоднее брать то, что качественнее. Есть ли в этом коррупционная составляющая? Надо, чтобы устанавливала уголовная экспертиза. Если есть, то это преступление. Если нет, а есть просто конкурентность определенного типа, то это не преступление,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, об этом нельзя сказать точно без процессуальных документов. Так же сложно оценивать, какие предложения были, почему Министерство обороны отказалось именно от этих бронежилетов, какого качества они были, какое было ценообразование и так далее.

Если мы говорим еще об этих составляющих, если идет поставка бронежилетов из Турции, из Израиля, еще откуда-то и так далее, то были ли аналоги, которые изготавливаются в Украине, по качествам такие же? Если они были, для экономики нужно, чтобы наш производитель продавал качественную продукцию на внутреннем рынке. Потому что это оборот средств в нашей экономике,

– добавил советник председателя ОПУ.

