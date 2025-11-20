Що відомо про продаж Warner Bros.?

20 листопада завершується перший етап ставок на придбання Warner Bros. Discovery, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Війна авторських прав у епоху ШІ: Warner Bros судиться з Midjourney

Comcast та Netflix найбільше зацікавлені у кіно- та телебібліотеці. А Paramount готова купити всю компанію, включаючи кабельні канали, такі як CNN, TNT та Cartoon Network.

Продаж, безумовно, принесе більше потрясінь, принаймні в короткостроковій перспективі, для компанії, яка за сім років змінює четвертого власника. AT&T Inc. придбала Time Warner Inc. у її акціонерів у 2018 році, щоб диверсифікуватися у кіно- та телевиробництво. Чотири роки по тому WarnerMedia була об'єднана з Discovery Inc., створивши нинішню ітерацію.

Оскільки споживачі та рекламодавці переходять від традиційного телебачення до стрімінгу, Warner Bros. зазнає труднощів під своїм нинішнім керівництвом. Але через нещодавні спекуляції щодо поглинання, акції компанії майже потроїлися за останні два місяці.

Зараз ринкова вартість компанії становить 57 мільярдів доларів;

Борг компанії становить близько 33,5 мільярда доларів.

Warner Bros. може не досягти угоди з жодним із претендентів і продовжити свій поточний план відокремлення своїх кабельних мереж, що зазнають невдачі, від решти бізнесу наступного року. Очікується, що рада директорів ухвалить остаточне рішення до 25 грудня.

Чи продовжиться випуск фільмів у кінотеатрах?

Компанія Netflix Inc. повідомила керівництву Warner Bros., що продовжить випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити компанію.

За словами джерел, Warner Bros. має контрактні угоди на випуск фільмів у кінотеатрах, які Netflix виконає.

Досі Netflix опирався розповсюдженню своїх фільмів у кінотеатрах і виріс до рівня найбільших голлівудських студій, не роблячи цього. Можливість володіння великою фільмотекою Warner Bros., разом із договірними зобов'язаннями, пом'якшила цей опір.

Що відомо про продаж відомих компаній?