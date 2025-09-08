Суть скарги?

У скарзі компанія зазначає, що Midjourney дозволяє користувачам генерувати зображення з цими персонажами в будь-яких сценах, фактично "роздаючи інтелектуальну власність Warner Bros. Discovery, ніби вона належить їм", пише arsTechnica, передає 24 Канал.

Warner Bros. вимагає судової заборони на створення таких зображень та компенсацій до 150 000 доларів за кожне порушення. Якщо виявлять хоча б 2 000 випадків, сума перевищить річний дохід Midjourney за 2024 рік, що складав приблизно 300 мільйонів доларів.

Проблема значно ширше?

Позов продовжує юридичну боротьбу, яку раніше розпочали Disney та Universal Studios проти Midjourney. Warner Bros. робить акцент на тому, що система штучного інтелекту "втілює" авторські твори у своїй моделі, що дозволяє створювати необмежену кількість похідних робіт, а не зберігає прямі копії.

Юрист з авторського права Ренді Маккарті зазначив, що така стратегія змушує суд розглядати саму архітектуру моделі як носій авторських даних, що дозволяє уникнути доказів прямого копіювання та зосередитися на вторинній відповідальності – сприянні порушенням або їх стимулюванні.

Ідеться про цілеспрямовані порушення?

Крім того, Warner Bros. звертає увагу на те, що Midjourney активно просуває згенеровані зображення на власному YouTube-каналі та дозволяє користувачам обмінюватися запитами на Discord і в інших публічних платформах. Після запуску функції генерації відео компанія тимчасово блокувала створення відео з персонажами Warner Bros., але згодом "навмисно" зняла обмеження, пропонуючи користувачам "менше заблокованих запитів".

Важливо! На думку Warner Bros., це свідчить про цілеспрямоване порушення авторських прав заради прибутку.

Які ще права Warner Bros. порушені?

Компанія також наголошує, що навіть при використанні загальних запитів, наприклад "класична битва супергероїв", Midjourney генерує зображення, майже ідентичні їхнім персонажам. Така діяльність не лише порушує авторські права, а й підриває ліцензійні можливості Warner Bros., відволікаючи споживачів від офіційної продукції – постерів, книг для розмальовування, сувенірів тощо.

Midjourney поки не коментувала ні позов, ні звинувачення. Юристи зауважили, що відповідь стане важливим прецедентом для майбутньої практики у сфері авторського права та ШІ.