Що США отримають від угоди про продаж TikTok?

Найбагатші американські інвестори вкладають кошти у соцмережу TikTok в рамках угоди. Про це Трамп розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Не тільки монетизація: за що TikTok платить гроші

Але Сполучені Штати отримають величезну комісію просто за підписання цієї угоди. Я не хочу викинути цю угоду через вікно. Я хочу отримати ці кошти,

– заявив Трамп.

На запитання журналіста, чи планують США створити власний алгоритм TikTok або ж користуватися успішним китайським, Трамп відповів, що це питання ще обговорюється.

Ми подивимося, поговоримо з лідером Китаю. Мені подобається TikTok,

– додав президент.

Він зазначив, що платформа має велику цінність. Зокрема, саме TikTok допоміг досягти величезного успіху з молоддю під час президентських перегонів і виграти їх з великим відривом.

Тому Трамп вважає, що США мають отримати переваги від TikTok та гроші для американських інвесторів.

Ми дуже близько підійшли до угоди з Китаєм,

– наголосив Трамп.

Чому продають TikTok?

Китайська компанія ByteDance продає контроль над американським сегментом TikTok через вимоги законодавства США щодо національної безпеки, які обмежують іноземний контроль над критично важливими технологіями та доступ до даних американських користувачів. Угода дозволяє платформі залишитися на американському ринку, де вона має понад 170 мільйонів користувачів, переважно молодь.

Що відомо про угоду щодо продажу TikTok?