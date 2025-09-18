Что США получат от сделки о продаже TikTok?

Самые богатые американские инвесторы вкладывают средства в соцсеть TikTok в рамках сделки. Об этом Трамп рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Но Соединенные Штаты получат огромную комиссию просто за подписание этого соглашения. Я не хочу выбросить это соглашение через окно. Я хочу получить эти средства,

– заявил Трамп.

На вопрос журналиста, планируют ли США создать собственный алгоритм TikTok или же пользоваться успешным китайским, Трамп ответил, что этот вопрос еще обсуждается.

Мы посмотрим, поговорим с лидером Китая. Мне нравится TikTok,

– добавил президент.

Он отметил, что платформа имеет большую ценность. В частности, именно TikTok помог достичь огромного успеха с молодежью во время президентской гонки и выиграть их с большим отрывом.

Поэтому Трамп считает, что США должны получить преимущества от TikTok и деньги для американских инвесторов.

Мы очень близко подошли к соглашению с Китаем,

– подчеркнул Трамп.

Почему продают TikTok?

Китайская компания ByteDance продает контроль над американским сегментом TikTok из-за требований законодательства США по национальной безопасности, которые ограничивают иностранный контроль над критически важными технологиями и доступ к данным американских пользователей. Соглашение позволяет платформе остаться на американском рынке, где она имеет более 170 миллионов пользователей, преимущественно молодежь.

Что известно о сделке по продаже TikTok?