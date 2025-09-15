Трамп уточнил, что уже в пятницу планирует обсудить вопрос лично с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

Смотрите также Абсолютно новая версия и правила: почему в США запускают собственный TikTok

Какое соглашение наработали США и Китай по TikTok?

Деталей Трамп не раскрыл. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил лишь наличие "рамочного соглашения", которое еще требует доработки. Представители Китая на брифинге также заявили, что стороны выработали "базовый консенсус" и работают над согласованием отдельных вопросов.

По данным американских СМИ, компания Oracle, которая сейчас хранит данные пользователей TikTok в США и проводит проверку кода на уязвимости, может получить долю в новой структуре. Ее соучредитель Ларри Эллисон является давним союзником Трампа.

Бессент обсудил TikTok с вице-премьером Китая Хе Лифен и другими должностными лицами на встрече в эти выходные в Испании, сообщили представители Министерства финансов в своем заявлении. Он заявил, что хотя стороны "очень близки" к соглашению, китайские чиновники выдвигали "агрессивные просьбы", в частности касались вопроса тарифов и торговли.

Ли Ченганг, представитель Китая на международных торговых переговорах, заявил, что правительство страны пришло к выводу, что консенсус "соответствует нашим взаимным интересам" и что соглашение можно заключить, "если обе стороны будут придерживаться этого принципа взаимного уважения и равных консультаций".

Конгресс в 2024 году принял закон, подписанный Джо Байденом, обязывающий материнскую компанию ByteDance избавиться от TikTok до 19 января 2025 года. В случае невыполнения приложению грозил бы запрет из-за рисков использования китайскими властями персональных данных американцев или влияния на алгоритмы. В то же время администрация Трампа уже несколько раз откладывала выполнение этой нормы, хотя и не имеет на это юридических полномочий.

В рамках переговоров рассматривалось предложение создать отдельную американскую компанию TikTok, в которой ByteDance владела бы менее чем 20% акций.

Согласно этому предложению, институциональные инвесторы, которые сейчас владеют долями в ByteDance, такие как General Atlantic, Susquehanna International Group и KKR, будут владеть 30 процентами, тогда как консорциум новых инвесторов будет владеть 50 процентами, сообщили два источника, знакомые с обсуждениями.

В консорциуме были бы такие компании как технологический гигант Oracle, венчурная компания Andreessen Horowitz и частные инвестиционные компании Blackstone и Silver Lake, хотя текущий статус их участия или интересов непонятен.

Как длился процесс переговоров о продаже TikTok?

Белый дом уже был готов объявить предложение в апреле, но тогда Китай отклонил соглашение, требуя от Трампа сначала обсудить тарифную и торговую политики.

Китай годами заявлял, что США прибегли к "логике грабителей", требуя продажи большого китайского хита. ByteDance делала неудачные юридические попытки противостоять попыткам США заставить компанию продать TikTok. Там заявляли, что США никогда не предоставляли доказательств участия китайского правительства в контроле данных пользователей или алгоритме рекомендаций.

Несмотря на критику со стороны части политиков-республиканцев, которые называют TikTok "цифровым фентанилом", Трамп в последнее время стал одним из главных защитников платформы, заявив в январе, что Китай, вероятно, не заинтересован в шпионаже за "маленькими детьми, которые смотрят сумасшедшие видео".

Справка: TikTok сейчас имеет около 170 миллионов пользователей в США и в прошлом году принес почти 10 миллиардов долларов дохода, сохраняя статус одного из самых успешных проектов в сфере соцсетей последнего десятилетия.

Как прошли переговоры США и Китая по TikTok в Мадриде?