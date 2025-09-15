Как вопросы TikTok и Nvidia влияют на переговоры?

Эти переговоры в Мадриде стали четвертым раундом за последние четыре месяца после того, как в мае Вашингтон и Пекин договорились приостановить большинство высоких тарифов и отменить некоторые взаимные ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Участие в переговорах в Мадриде от США приняли министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Китай представили вице-премьер Хэ Лифенг и главный торговый переговорщик Ли Ченган.

Бессент сообщил, что во второй день переговоров стороны достигли значительного прогресса по техническим деталям.

Однако он добавил, что представители Китая выдвинули "очень агрессивные требования", а Соединенные Штаты не готовы пожертвовать своей национальной безопасностью ради социальной сети.

Напряжение увеличилось еще больше из-за расследования в отношении производителя чипов Nvidia. В понедельник китайский регулятор рынка заявил, что компания нарушает антимонопольные законы страны, и дальнейшая проверка продолжится.

Nvidia стала “рычагом” для обеих сторон, а расширенное расследование – частью переговорной тактики Пекина, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию перед Вашингтоном,

– говорит эксперт Джордж Чен из The Asia Group.

По словам аналитиков, эти "торговые уколы" не усиливают большого оптимизма относительно будущего соглашения между США и Китаем.

Также министерство торговли Китая выступило против призывов Трампа к Евросоюзу о введении 100% пошлин за покупку российской нефти.

В Китае такие призывы назвали нарушением договоренностей и односторонним давлением со стороны Вашингтона.

Вместе с тем Пекин собирается принять все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы.

Представители США и Китая также обсуждают возможную встречу Трампа и Си Цзиньпиня в этом году. Однако все будет зависеть от результатов переговоров в Мадриде, во многом от судьбы TikTok.

Важно! Китайская компания ByteDance имела срок до среды для заключения сделки, которая позволит продолжить работу TikTok в США. При этом Китай должен одобрить продажу соцсети, однако внес технологию в список экспорта и пока не спешил передавать ее американскому владельцу.

Что известно о торговом соглашении США и Китая?