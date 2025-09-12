Что известно о переговорах между США и Китаем?

Согласно графику, на следующей неделе обсуждения также будут касаться статуса TikTok и усилий по борьбе с отмыванием денег, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники с обеих сторон, ответственные за оборону и внешнюю политику, провели то, что США охарактеризовали как "откровенные и конструктивные" разговоры. Поскольку ожидается, что Си и Трамп примут участие в саммите в Южной Корее в следующем месяце, эти контакты могут облегчить путь к их первой личной встречи с момента возвращения Трампа к власти.

Основной задачей будет достижение прогресса в направлении "сделки", которая предусматривала бы обязательства Китая по закупкам в обмен на снижение американских тарифов – как взаимных, так и связанных с фентанилом. Хотя больших прорывов сразу может и не быть, встреча в Мадриде может дать признаки продвижения к соглашению.

Запланированный диалог между Бессентом и Хе является частью поездки американского чиновника в Испанию и Великобританию с 12 по 18 сентября, где он должен встретиться со своими коллегами,

– говорится в материале.

Срок, до которого ByteDance должна была найти местного покупателя, Трамп откладывал трижды. Последний раз американский лидер предоставил 90-дневное продление с 19 июня. Но дедлайн приближается – 17 сентября – и судьба TikTok остается неопределенной, и нет никаких признаков заключения сделки.

Время также является особенно деликатным для двух крупнейших экономик мира. Дело в том, что 90-дневное тарифное перемирие между странами заканчивается в начале ноября.

Временное соглашение сдерживало пошлины от роста до рекордных уровней, но его завершение может стать потенциальным центром для возобновления экономической войны,

– отметили в Bloomberg.

Важно! Трамп сохраняет жесткую позицию по торговле, заявив на этой неделе европейским чиновникам, что готов ввести масштабные новые пошлины против Китая из-за его поддержки России. Такие шаги могут сорвать дипломатический прогресс и осложнить усилия по заключению более широкого торгового соглашения.

Что известно о ситуации с пошлинами против Китая и Индии?