Дипломат ЕС заявил, что США выразили готовность ввести аналогичные тарифы, если Европейский Союз прислушается к просьбе США.
Они, по сути, говорят: мы это сделаем, но вы должны сделать это вместе с нами,
– отметил дипломат.
Президент США Дональд Трамп призвал чиновников ЕС ввести пошлины на Китай в размере до 100%. Трамп также призвал Европейский Союз наложить такие же масштабные пошлины на Индию.
Дипломат ЕС заявил, что США выразили готовность ввести аналогичные тарифы, если Европейский Союз прислушается к просьбе США.
Они, по сути, говорят: мы это сделаем, но вы должны сделать это вместе с нами,
– отметил дипломат.