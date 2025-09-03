Почему США не вводят санкции против Китая?
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести санкции против покупателей российской нефти, если Киев и Москва не достигнут соглашения, которое положит конец конфликту, длящемуся уже четвертый год, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Пока Белый дом ввел пошлины за закупки российской нефти только против Индии, но не против Китая
Президент Трамп не ввел пошлины на китайские товары, поскольку эти переговоры продолжаются. И война в Украине, безусловно, является частью этих переговоров,
– заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
Уитакер также отметил, что хотя пошлины для Индии и "изменили их расчеты" по закупкам российских энергоносителей, они "вероятно, не будут способствовать укреплению торговых отношений с Индией".
Не спорю, что это могло бы быть эффективным. В последний раз, когда Пекин и Вашингтон вели взаимную тарифную войну, она завершилась введением 145% пошлин с обеих сторон. Но это не решило проблему – ни в торговле с Китаем, ни в войне между Россией и Украиной,
– подчеркнул посол США при НАТО.
Что касается Китая, Уитакер подчеркнул, что Трамп четко "понимает, какие козыри у него на руках", и может ввести пошлины, если посчитает это необходимым.
Важно! В прошлом месяце Трамп продлил торговое перемирие с Китаем на 90 дней, и стороны также обсуждают возможную встречу лидеров.
Введут ли санкции против КНР?
Франция и Германия настаивают на введении дополнительных санкций, поскольку их лидеры теряют терпение из-за нежелания американского президента открыто противостоять президенту России Владимиру Путину в связи с его войной в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 4 сентября, проведет встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского и ряда основных союзников Украины, включая некоторых лидеров, которые присоединятся к встрече виртуально. Пока что неясно, примет ли Трамп участие в саммите.
Что еще надо знать об отношениях США и Китая?
- В начале двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин продемонстрировали единство взглядов по формированию нового мирового порядка. В частности, они призвали максимально задействовать потенциал "мегарынка" стран-участниц ШОС.
- Во вторник, 2 сентября, в Пекине состоялись официальные переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Путин охарактеризовал уровень двусторонних отношений с Китаем как "беспрецедентно высокий". Стороны подписали меморандум об увеличении объемов поставок газа, который предусматривает, в частности, строительство газопроводов "Союз Востока". и "Сила Сибири-2".
- Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов отметил, что непредсказуемые действия администрации Дональда Трампа уже привели к негативным последствиям. Многие страны начинают рассматривать Китай во главе с Си Цзиньпином как значительно более надежного партнера по сравнению с США. Другие государства осознают, что с Пекином можно вести переговоры и достигать соглашений, не опасаясь, что они будут односторонне нарушены.