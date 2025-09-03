Почему США не вводят санкции против Китая?

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести санкции против покупателей российской нефти, если Киев и Москва не достигнут соглашения, которое положит конец конфликту, длящемуся уже четвертый год, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В Пекине состоялся военный парад с Путиным и Ким Чен Ыном: Трамп обвинил их в сговоре

Пока Белый дом ввел пошлины за закупки российской нефти только против Индии, но не против Китая

Президент Трамп не ввел пошлины на китайские товары, поскольку эти переговоры продолжаются. И война в Украине, безусловно, является частью этих переговоров,

– заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Уитакер также отметил, что хотя пошлины для Индии и "изменили их расчеты" по закупкам российских энергоносителей, они "вероятно, не будут способствовать укреплению торговых отношений с Индией".

Не спорю, что это могло бы быть эффективным. В последний раз, когда Пекин и Вашингтон вели взаимную тарифную войну, она завершилась введением 145% пошлин с обеих сторон. Но это не решило проблему – ни в торговле с Китаем, ни в войне между Россией и Украиной,

– подчеркнул посол США при НАТО.

Что касается Китая, Уитакер подчеркнул, что Трамп четко "понимает, какие козыри у него на руках", и может ввести пошлины, если посчитает это необходимым.

Важно! В прошлом месяце Трамп продлил торговое перемирие с Китаем на 90 дней, и стороны также обсуждают возможную встречу лидеров.

Введут ли санкции против КНР?

Франция и Германия настаивают на введении дополнительных санкций, поскольку их лидеры теряют терпение из-за нежелания американского президента открыто противостоять президенту России Владимиру Путину в связи с его войной в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 4 сентября, проведет встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского и ряда основных союзников Украины, включая некоторых лидеров, которые присоединятся к встрече виртуально. Пока что неясно, примет ли Трамп участие в саммите.

Что еще надо знать об отношениях США и Китая?