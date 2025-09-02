Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Китай во главе с Си Цзиньпином сейчас кажется значительно более адекватным партнером, чем США с Дональдом Трампом. Другие страны понимают, что с Пекином по крайней мере можно договариваться и не бояться, что соглашение потом нарушат.
Как действия Трампа усиливают влияние Китая?
Как отметил Несвитайлом, конечно, Китай попытается продавить выгодные для себя условия на различных переговорах. Однако по крайней мере с ними можно договариваться. И самое важное – Китай будет этого придерживаться.
Конечно, Китай будет где-то пытаться что-то продавить и перехитрить. Но, если ты разбираешься в системах кредитования и "читаешь текст мелким шрифтом", то договориться сможешь. Китай этого придержится. И Си завтра не начнет говорить, что накладывает пошлины на 50%. Китай не будет оскорблять или унижать лидеров. Это не в их стиле,
– сказал Несвитайлов.
Международные отношения – это не только взаимодействие между государствами. Тут на многое влияют личные отношения между лидерами государств. Особенно сильно это касается стран, у которых демократия с "авторитарным привкусом". Таких государств много среди Глобального Юга. Тут можно также вспомнить и о Венгрии.
Ситуация с Дональдом Трампом представляется довольно досадной. Показательным был визит европейских лидеров в Соединенные Штаты.
Якобы о чем-то договорились. Говорили о встрече Зеленского и Путина, гарантии безопасности. В итоге Путин на это просто забивает. И кого обвиняет Трамп? Европейских лидеров. Якобы они такие странные, что поддерживают Украину и вдохновляют ее на то, чтобы она не согласилась на капитуляцию. То есть они делают все, что Трамп требовал, а еще и остались крайними. Глядя на все это, кто-то другой подумает, что Штаты сейчас – ненадежный партнер,
– отметил Несвитайлов.
В Китае завершился саммит ШОС
- В течение 31 – 1 августа в Китае провели саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году туда пригласили более 20 иностранных лидеров. Среди них были премьер-министр Индии Нарендра Моди, российский диктатор Владимир Путин, которые вели себя дружелюбно друг с другом. Все это происходит на фоне обострения отношений между США и Индией из-за пошлин.
- Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов объяснил, почему Китаю важна организация ШОС. Конечная цель Си Цзиньпина – изменить действующий международный порядок. И в нем агрессор может начинать войны и никак за это не платить.
- На саммите ШОС Си Цзиньпин говорил об альтернативе нынешней мировой системе. Там также предложили членам ШОС бесплатную помощь в размере 2 миллиардов юаней (более 280 миллионов долларов) и дополнительные кредиты на сумму в 10 миллиардов юаней.