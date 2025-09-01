Нарендра Моди на саммите в Тяньцзине пытался акцентировать на своей дружбе с Россией. Так, журналисты заметили, что перед началом мероприятия индийский премьер держал Путина за локоть, когда они подходили к лидеру Китая Си Цзиньпину. Все трое улыбались во время разговора в окружении переводчиков, передает 24 Канал со ссылкой на BBC и Sky News.
Смотрите также Си Цзиньпин и Путин озвучили свое видение нового миропорядка, – Reuters
Как Моди чолкался с Путиным?
Впоследствии Моди опубликовал в соцсети "X" ряд фото с Путиным. На некоторых политики обнимаются. Этот пост премьер Индии подписал: "Всегда рад встречаться с Путиным".
Дружеские объятия Путина и Моди: смотрите фото
Известно, что после завершения работы на саммите ШОС Путин и Моди вместе поехали в российскую резиденцию в отеле Ritz-Carlton для проведения двусторонней встречи.
В одном из постов Моди заметил, что разговоры с российским диктатором всегда являются "глубокими", и опубликовал фото, где они вместе сидят в бронированном российском лимузине Aurus, которым пользуется глава Кремля.
Моди и Путин в лимузине: смотрите фото
О чем Моди и Путин говорили?
По данным СМИ, во время встречи Моди заявил, что "даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли бок о бок". Индийский премьер подчеркнул важность сотрудничества не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания.
На встрече Путин обращался к Моди на русском: "Многоуважаемый господин премьер-министр, дорогой друг".
Индийский премьер приветствовал недавние усилия, направленные на прекращение войны в Украине.
Мы надеемся, что все стороны будут действовать конструктивно. Необходимо найти способ скорейшего прекращения конфликта и установления прочного мира,
– подчеркнул политик.
Что известно о конфликте Моди и Трампа?
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Китай впервые за семь лет. Этот визит состоялся на фоне обострения отношений Индии с США и улучшения отношений с Пекином после военного конфликта на гималайской границе в 2020 году.
- Дональд Трамп и Нарендра Моди имели хорошие отношения. Индия заручалась поддержкой США на фоне противостояния с Китаем. Однако отношения между странами испортились. Как пишет NYT, это произошло после того, как в июне во время телефонного разговора президент США попросил индийского премьера выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Трамп хвастался, что "решил" давний конфликт между Индией и Пакистаном, который длится более 75 лет.
- Нарендра Моди возмутился. Он заявил, что США не участвовали в договоренностях о прекращении огня, ведь вопрос решался непосредственно между Индией и Пакистаном. Такая реакция Моди сыграла значительную роль в ухудшении отношений, после чего США ввели пошлины против Индии.
- Публично Дональд Трамп объяснил пошлины нежеланием Индии отказываться от покупки российской нефти. Мол, этим самым Нью-Дели финансируют войну в Украине.