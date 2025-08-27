Как повлияют на Индию новые тарифы?
Новые тарифы США на индийский экспорт начали действовать в среду, 27 августа, в 00:01 по вашингтонскому времени. Они фактически удвоили предыдущие 25% пошлины и стали самыми высокими среди всех стран Азии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Заоблачные пошлины в 50% коснутся более 55% всего индийского экспорта в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта для Нью-Дели. Особенно больно они ударят
- по текстильной отрасли;
- по производству обуви;
- по ювелирной сфере.
Однако в выигрыше останутся электроника и фармацевтика, которые являются ключевыми экспортными направлениями. Их освободили от пошлин, поэтому Apple сможет продолжить инвестировать в производство в Индии.
- Тарифы США больше всего ударят по трудоемким отраслям индийской экономики и угрожают конкурентоспособности Индии относительно Китая и Вьетнама, для которых США установили значительно ниже пошлины.
- Экспортеры одежды, обуви, игрушек и мелких товаров уже ожидают падения заказов и прогнозируют возможное сокращение рабочих мест.
Это нанесет очень серьезный удар по индийским экспортерам, ведь 50% пошлины являются неприемлемыми для клиентов,
– говорит директор Farida Shoes Pvt. Ltd. Исрар Ахмед.
Стоит знать! Жесткие тарифы Трампа против Индии, по словам аналитиков, означают изменение стратегии Вашингтона. США годами пытались наладить отношения с Нью-Дели в противовес Китаю, однако теперь отношения между ними резко ухудшились. В то же время 50% пошлины также ставят в затруднительное положение индийского премьера Нарендру Моди, который обещал превратить страну в крупный производственный хаб.
Что известно о новых тарифах США против Индии?
- Трамп 6 августа подписал указ о повышении тарифов на индийские товары на 25% в дополнение к действующим 25%, доказав пошлины против Индии до 50%. Свое решение он объяснил тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть и таким образом финансирует продолжение войны против Украины.
- После угроз Трампа о введении пошлин государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии временно приостановили закупку нефти у России. Однако Москва пообещала скидки и помощь Нью-Дели, после чего трейдеры начали снова закупать российскую нефть для индийских НПЗ.
- Вчера стало известно, что крупные нефтеперерабатывающие компании Индии решили пойти на уступки Вашингтону и несколько сократить закупки нефти из России.
- Эксперты тем временем прогнозировали, что новые 50% тарифы Трампа против Индии так и не вступят в силу 27 августа, или продержат недолго, после чего Трамп их приостановит.