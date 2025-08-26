Что Индия планирует по российской нефти?

Но в то же время сигнал, что страна не намерена разрывать связи с Москвой, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Китай поддержал Индию: вместе против новых тарифов Трампа

Государственные и частные переработчики, в частности гигант Reliance Industries Ltd., планируют закупать 1,4-1,6 миллиона баррелей в сутки для отгрузки в октябре и в дальнейшем.

Для сравнения, в первой половине года средний показатель составлял 1,8 миллиона баррелей в сутки,

– говорится в материале.

Как отмечают авторы текста, администрация Трампа, стремясь сократить торговый дефицит с Индией, усилила давление на энергетическую торговлю страны с Россией. Это включает удвоение американских тарифов, которое должно вступить в силу уже в среду.

Однако объемы могут измениться. Это произойдет, если Индия достигнет торгового соглашения с Трампом, а США ослабят давление на страну из-за финансирования войны России против Украины.

С конца прошлого месяца, под давлением необходимости заключить торговое соглашение и достичь прогресса по Украине, Трамп начал критиковать Индию за закупки российской нефти, особенно из-за резкого роста импорта с начала войны в Украине. Если до 2022 года страна почти не покупала российской нефти, то теперь на нее приходится 37% экспорта Кремля, по данным Kasatkin Consulting.

С тех пор представители администрации США усилили публичную критику, сосредоточившись на энергетических магнатах Индии.

Обратите внимание! Министерство внутренней безопасности США в понедельник обнародовало проект сообщения об удвоении тарифов на индийский импорт до 50% с 27 августа.

Что известно о тарифах против Индии?