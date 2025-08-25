Почему пошлины США против Индии могут не вступить в силу?

Такое мнение высказали аналитики, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Читайте также Китай поддержал Индию: вместе против новых тарифов Трампа

Как отметили эксперты, Трамп все лояльнее относится к России. В частности угрозы ввести санкции против Москвы так и не были реализованы. Об этом напомнила Рут Дейермонд, эксперт по вопросам России из Королевского колледжа Лондона.

Более того, есть сомнения даже в том, что угроза Трампа будет реализована и в отношении Индии. Поэтому существует малый шанс, что Ниью-Дели придется выбирать – американский рынок или российская нефть с небольшой скидкой. Такое мнение высказал эксперт по вопросам американских санкций и коллега Митровой из Колумбийского университета Ричард Нефью.

Скорее всего, тарифы так и не вступят в силу, а если и вступят, то ненадолго, а потом Трамп их приостановит через неделю-другую,

– считает Нефью.

Бывший чиновник Минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш заявил, что Россия, нефть и война были лишь поводом для введения этих пошлин. По его мнению, настоящая причина – неуступчивость Индии в торговых переговорах с Трампом.

Филипп Лак, бывший экономист Госдепартамента США в администрации Джо Байдена, назвал три претензии, которые США имеют к Индии:

высокие пошлины на импорт американских товаров; нежелание открывать свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции; и только в-третьих – покупка нефти у России.

В BBC отметили, что пошлины против Индии как способ заставить Путина остановить войну вызывают вопросы. Следует также добавить: если другие проблемы на торговых переговорах будут сняты, то вопрос о российской нефти, возможно, потеряет актуальность. Кроме того, если бы главной и единственной целью было нанести вред России и убрать ее нефть с рынка, то здесь есть более простые способы и другие инструменты.

Обратите внимание! А если не вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, то набор инструментов для давления на Путина у Трампа ограничен.

Что известно тарифы Трампа против Индии?