При каком условии США снизят тарифы?

Вашингтон может снизить тарифы для тех стран, с которыми улучшится торговый дисбаланс, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бессента для Nikkei.

Смотрите также "Гильотина" тарифов висит над Китаем: Си Цзиньпин хочет максимально использовать один козырь

Со временем тарифы должны быть как кубик льда, что тает,

– заявил Бессент.

По словам министра, главная цель применения новых тарифов администрацией Трампа – сбалансировать нынешний дефицит, который по состоянию на 2024 год составил 1,18 триллиона долларов и является крупнейшим среди всех крупных стран.

Он добавил, что дефицит такого масштаба потенциально может привести к финансовому кризису, однако возможность к снижению или отмене тарифов существует при одном условии...

Если производство вернется в США, мы будем импортировать меньше. Итак, достигнем баланса,

– подчеркнул Бессент.

Важно! Президент Дональд Трамп в начале августа объявил о введении новых тарифов против около сорока стран. размер пошлин колеблются от 10% до 41%. По подсчетам аналитиков, с внедрением новых тарифных ставок средний уровень пошлин в США составляет 18,6%.

Какие торговые переговоры еще продолжаются?

Бессент также коснулся темы торговых переговоров, которые еще продолжаются. Министр надеется, что соглашения удастся заключить еще до конца октября.

Сейчас для Вашингтона важнейшими остаются переговоры с Китаем.

По словам Бессента, эти переговоры являются сложными, поскольку у Китая "нерыночная экономика, а нерыночные экономики имеют другие цели".

Мы считаем, что много продукции продается ниже себестоимости. Это программа занятости. У них есть цели по трудоустройству и производству, а не прибыльности,

– добавил министр.

Он пояснил, что тарифная политика США – это способ увеличить налоговые поступления и защитить отрасли американской экономики, а еще Трамп "использует ее также для переговоров во внешней политике".

Стоит знать! Ранее сообщалось , что США планируют оценивать и проверять выполнение торговых соглашений со странами каждый квартал, однако Бессент эту информацию не подтвердил.