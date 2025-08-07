Что анонсировал Дональд Трамп?

Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW from FOX.

Читайте также То же самое следует сделать с ЕС: можно ли повлиять на Индию, чтобы она отказалась от российской нефти

Это 100 миллиардов долларов, больше, чем они изначально собирались инвестировать, и это самая большая инвестиция, которую когда-либо делала Apple в Америку и в другие места,

– заявил американский лидер.

Более того, как рассказал Дональд Трамп, Apple увеличит инвестиционные обязательства в США. Они вырастут до 600 миллиардов долларов на ближайшие четыре года.

Также Трамп добавил, что новая "Программа американского производства" направлена на возвращение цепочек поставок, а также высокотехнологичного производства Apple в Соединенные Штаты.

В частности Соединенные Штаты намерены ввести импортную пошлину на чипы и полупроводники. Она составит 100%.

Обратите внимание! Если чипы сделаны США, то они освобождаются от пошлин.