Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", общественный деятель Валерий Клочок, добавив, что Индия делает это уже очень длительный период, однако она не единственная, кто торгует с Россией – то же самое делают Китай и Европа. Товарооборот между ЕС и Россией по итогам 2024 года составил более 65 миллиардов евро.

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Европа молчит, а Трамп в ловушке

В позиции США и Европы есть определенная несогласованность. Заявлений от европейцев, которые бы сказали твердо, что Индия должна прекратить торговлю с Россией – нет. Поскольку, как считает Клочок, ЕС имеет свой интерес. А вот Трамп, по его словам, оказался в ловушке собственных обещаний.

"Он их громко озвучивает, но практические шаги не делает. Он думал, что одними угрозами и атомными лодками, непонятно куда направленными, заставит Путина дрожать. Путину на всю эту ситуацию безразлично, как и Китаю и Индии", – озвучил Клочок.

Сегодня Украина помогает американскому лидеру давить на Индию. Есть заявление от Офиса Президента, что в российских "Шахедах" обнаружены индийские компоненты. Однако, как подчеркнул Клочок, кроме Украины и США на эту страну пока никто больше не осуществляет давление.

Европейцы молчат. Мы должны работать с ними, они должны изменить свою позицию и четко осознать, что на четвертом году широкомасштабного вторжения закупать бешеными объемами российский природный газ через "Турецкий поток" – это преступление против Украины,

– подчеркнул Клочок.

Напомним, что в ответ на действия Индии, которая продолжает покупать российскую нефть, американский президент Трамп ударил по ней новыми тарифами, введя пошлины в размере 25%.