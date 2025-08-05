Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

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Что известно об участии Индии в производстве "Шахедов"?

Индийские компоненты, в частности, обнаружили в "Шахедах" и их российских аналогах – "Геранях".

К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских,

– написал Ермак.

Он отметил важность лишения России возможностей получать компоненты из других стран, чтобы наконец остановить убийства украинцев.

"Также покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру", – отметил руководитель ОП.

Он также ссылается на статью в издании Hindustan Times. В этом материале говорится о том, что Украина официально перед правительством Индии и ЕС заявила о выявленных электронных компонентах.

Участие в производстве иранских "Шахедов" принимали компании Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor. Издание отмечает, что их компоненты обнаруживали еще в 2024 году. По этому поводу Украина и Индия вели официальную дипломатическую переписку.

Также об обнаруженных компонентах говорили с посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном во время его визита в Нью-Дели в середине июля 2025 года.

К слову, О'Салливан ездил в Индию, чтобы проинформировать о последнем пакете европейских санкций ЕС, которые, в частности, касались нефтяной отрасли.