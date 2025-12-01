Как вырастут цены на мотоциклы Kawasaki?

Kawasaki Heavy Industries Ltd. собирается поднять цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Мотоциклы компании зависят от двигателей и других компонентов, поставляемых из Японии. Это делает их объектом импортных пошлин Трампа.

Перекладывание стоимости тарифов на клиентов будет означать рост цен примерно на 17%. Хотя это уменьшит продажи, повышение цен в основном будет касаться более дорогих моделей.

Главный исполнительный директор Йошинори Канехана также рассказал, что тарифы также могут повлиять на планы компании нанять около 4 000 работников в Небраске, США.

Интересно! Kawasaki Heavy – японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио, создана в 1896 году. В начале компания занималась судостроением, но в настоящее время основная продукция – это мотоциклы и мотовездеходы. Сейчас ее бизнес охватывает также отрасли от двигателей военно-морских фрегатов до вагонов метро.

