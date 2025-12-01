Як зростуть ціни на мотоцикли Kawasaki?
Kawasaki Heavy Industries Ltd. збирається підняти ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Захмарні ціни: як відключення світла впливають на тарифи таксі
Мотоцикли компанії залежать від двигунів та інших компонентів, що постачаються з Японії. Це робить їх об'єктом імпортних мит Трампа.
Перекладання вартості тарифів на клієнтів означатиме зростання цін приблизно на 17%. Хоча це зменшить продажі, підвищення цін здебільшого стосуватиметься більш дорогих моделей.
Головний виконавчий директор Йошінорі Канехана також розповів, що тарифи також можуть вплинути на плани компанії найняти близько 4 000 працівників у Небрасці, США.
Цікаво! Kawasaki Heavy – японська корпорація зі штаб-квартирами в містах Кобе й Токіо, створена в 1896 році. На початках компанія займалася суднобудуванням, але на даний час основна продукція – це мотоцикли й мотовсюдиходи. Зараз її бізнес охоплює також галухі від двигунів військово-морських фрегатів до вагонів метро.
Що відомо про тарифи Трампа та їхні наслідки?
Президент Трамп продовжує використовувати тарифи як основний економічний інструмент, незважаючи на заклики малого бізнесу США про зниження імпортних мит. Малі імпортери відчувають фінансовий тиск через тарифи Трампа, що загрожують їхнім доходам, а деякі компанії втрачають до 50% продажів.
Індійський уряд виділив близько 5,1 мільярда доларів на підтримку експортерів, щоб компенсувати вплив американських тарифів. США запровадили додаткові 25% мита на індійські товари, що підняло загальну ставку тарифів до 50% на різноманітні товари, включаючи одяг і ювелірні вироби.
Високі тарифи США, запроваджені президентом Трампом, негативно впливають на промисловість в Європі, особливо в Німеччині та Франції, де спостерігається спад замовлень та скорочення працівників.