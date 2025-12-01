Як зростуть ціни на мотоцикли Kawasaki?

Kawasaki Heavy Industries Ltd. збирається підняти ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Мотоцикли компанії залежать від двигунів та інших компонентів, що постачаються з Японії. Це робить їх об'єктом імпортних мит Трампа.

Перекладання вартості тарифів на клієнтів означатиме зростання цін приблизно на 17%. Хоча це зменшить продажі, підвищення цін здебільшого стосуватиметься більш дорогих моделей.

Головний виконавчий директор Йошінорі Канехана також розповів, що тарифи також можуть вплинути на плани компанії найняти близько 4 000 працівників у Небрасці, США.

Цікаво! Kawasaki Heavy – японська корпорація зі штаб-квартирами в містах Кобе й Токіо, створена в 1896 році. На початках компанія займалася суднобудуванням, але на даний час основна продукція – це мотоцикли й мотовсюдиходи. Зараз її бізнес охоплює також галухі від двигунів військово-морських фрегатів до вагонів метро.

