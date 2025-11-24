Как цены на такси зависят от отключений света?
Экономист Олег Пендзин говорит, что как только в городе действуют отключения света, электрический общественный транспорт останавливается. Также светофоры могут не работать, а в час пик это провоцирует еще большие пробки, пишет 24 Канал.
Подробнее Ракетные обстрелы и рост цен на топливо․ Будет ли стоить такси заоблачных денег зимой
Поэтому когда едет такси через такие пробки, он тратит гораздо больше времени и ресурсов. Поэтому часто случаются просто заоблачные вещи,
– говорит экономист.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев добавляет, что с увеличением отключений света в городах, тарифы на такси могут увеличиваться соответственно. В то же время все будет зависеть от ценовой политики владельца.
Дело в том, что этот рынок не является насыщенным и это позволяет ему злоупотреблять. Однако с другой стороны, если не хочется платить большую стоимость за проезд, то не пользуйся такими услугами,
– замечает Рябцев.
В Bolt напоминают, что когда продолжается отключение электроэнергии, то это происходит обычно по разным графикам и группам. Поэтому точно измерить их прямое влияние на спрос такси сложно.
В случаях, когда из-за отключения электроэнергии в определенных районах возникают проблемы с мобильным интернетом, это может влиять как на спрос, так и на предложение. Например, пассажирам может быть сложнее заказать поездку, а водителям – получать запросы или навигацию маршрутов,
– заметил Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.
Отключения света в Украине и их влияние
22 ноября российские войска снова атаковали энергетические объекты Украины, но энергетики продолжают их восстанавливать. ДТЭК сообщает, что отключения света могут уменьшиться, если Россия прекратит атаки, и несколько важных ремонтов будет завершено в ближайшее время.
В Украине происходят более жесткие графики отключений света из-за сложностей в доставке электроэнергии от атомных электростанций. Враг атакует энергообъекты, что привело к снижению мощности на 3АЭС и работы всего 4 из 9 реакторов на пониженной мощности.
Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре, что привело к потере рабочего времени, особенно в Днепропетровской и Житомирской областях (18%). Основные препятствия для бизнеса в Украине включают нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%).
Отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться до весны 2026 года. Источники BBC считают, что украинцы будут с газом, потому что Украина начала активно закупать сжиженный природный газ в США.