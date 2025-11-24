Как цены на такси зависят от отключений света?

Экономист Олег Пендзин говорит, что как только в городе действуют отключения света, электрический общественный транспорт останавливается. Также светофоры могут не работать, а в час пик это провоцирует еще большие пробки, пишет 24 Канал.

Подробнее Ракетные обстрелы и рост цен на топливо․ Будет ли стоить такси заоблачных денег зимой

Поэтому когда едет такси через такие пробки, он тратит гораздо больше времени и ресурсов. Поэтому часто случаются просто заоблачные вещи,

– говорит экономист.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев добавляет, что с увеличением отключений света в городах, тарифы на такси могут увеличиваться соответственно. В то же время все будет зависеть от ценовой политики владельца.

Дело в том, что этот рынок не является насыщенным и это позволяет ему злоупотреблять. Однако с другой стороны, если не хочется платить большую стоимость за проезд, то не пользуйся такими услугами,

– замечает Рябцев.

В Bolt напоминают, что когда продолжается отключение электроэнергии, то это происходит обычно по разным графикам и группам. Поэтому точно измерить их прямое влияние на спрос такси сложно.

В случаях, когда из-за отключения электроэнергии в определенных районах возникают проблемы с мобильным интернетом, это может влиять как на спрос, так и на предложение. Например, пассажирам может быть сложнее заказать поездку, а водителям – получать запросы или навигацию маршрутов,

– заметил Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.

Отключения света в Украине и их влияние