Цены на такси формируются под влиянием десятков факторов – от спроса в конкретное время до погодных условий, пробок или работы общественного транспорта. Впрочем, драйверами цены также могут стать и другие факторы.

Этой зимой к привычным колебаниям добавляются сразу два серьезных фактора: ожидаемое подорожание топлива из-за повышения акцизов и возможные отключения света, которые увеличивают пробки и резко повышают спрос на такси.

Вполне логично, что в таких условиях даже умеренные изменения в этом могут повлиять на стоимость услуги такси.

24 Канал узнал, подорожает ли топливо в Украине, как изменение стоимости бензина и дизтоплива может повлиять на стоимость такси и влияют ли на стоимость тарифов такси, кроме горючего, отключение света.

Как может повлиять на стоимость такси подорожание топлива этой зимой?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что цены на топливо этой зимой изменятся, ведь с 1 января 2026 года состоится очередное повышение акцизных налогов на все виды нефтепродуктов.

Соответственно, пропорциональное повышение налогов сопровождается ростом.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Скорее всего, будет где-то величина роста в примерно 10%. В то же время сам же рост налогов будет меньше, но трейдеры всегда используют объективные основания для роста в свою сторону.

Таким образом, подорожание топлива может повлиять на подорожание стоимости услуги такси. Ведь, по его словам, топливо является одним из ценообразующих факторов вместе со стоимостью обслуживания автомобиля и тому подобное.

Это будет поводом. Причем обычно рост происходит непропорционально. То есть рост услуги может быть значительно выше, чем подорожание топлива,

– отмечает господин Геннадий.

В частности как объяснили для 24 Канала в компании Bolt, тарифы на поездки формируются динамично под влиянием многих факторов.

Речь идет как о ценах на топливо, так и о количестве и активности водителей и пассажиров, конкретное время и место заказа, погодные условия, пробки, ситуация с общественным транспортом, воздушные тревоги, категория поездки и тому подобное.

Конечно, что в долгосрочной перспективе повышение стоимости топлива обычно ведет к росту цен на многие товары и услуги, и сфера райдхейлинга (услуги совместного использования частных автомобилей для перевозки пассажиров, – 24 Канал) не является исключением,

– говорит Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.

Однако Павлик добавляет, что спрос пользователей и количество активных водителей на платформе зависят не только от цен на топливо, но и от целого комплекса экономических, социальных и сезонных факторов.

Относительно того, вырастут ли тарифы на такси в 2026 году, в компании Bolt отмечают, что пока это трудно прогнозировать.

Мы постоянно отслеживаем рыночные изменения и делаем все возможное, чтобы обеспечить баланс между доступностью поездок для пассажиров и справедливым доходом для водителей. Однако прогнозировать изменения наперед, в частности с учетом возможного повышения акцизов с 2026 года, пока трудно,

– рассказал Павлик.

Также 24 Канал посылал запрос в Uklon и Uber, о возможном изменении ценовой политики на услуги перевозки пассажиров, однако на момент публикации ответа не получил.

Есть ли в такси компенсации на случаи резкого подорожания тарифов?

Сергей Павлик отмечает, что компания постоянно ищет баланс между прибыльностью водителей и доступностью цен для пассажиров.

Поэтому он добавляет, что для пассажиров вводятся новые категории поездок, а также различные скидки и акции. Также у них есть подписка на Bolt Plus, что позволяет получать кэшбек до 10% на все поездки и ежедневно экономить.

Если говорить о водителях такси, то недавно снизили комиссию в Киеве до 20%, а также предоставляем возможность самостоятельно предлагать цену за поездку,

– заявил господин Сергей.

Дополнительным способом экономии является также программа лояльности, включающая скидки от партнерских сетей АЗК, на автострахование, автомойки, автотовары, зарядные станции для электромобилей и кафе.

Сколько придется заплатить за поездку на такси, по состоянию на 19 ноября, во Львове и Киеве:

Bolt

По состоянию на утро в рабочий день недели, поездка в центре Львова на стандартном Bolt будет стоить 118 гривен, а класс "Комфорт" – 131 гривну. Длина поездки – до 1 километра.

Зато поездка не в центре города, длиной в почти 1,5 километра и в классе "Эконом", обойдется в 95 гривен (цена без скидки – 105 гривен). Зато поездка в классе "Комфорт" – в 115 гривен, без скидки – 128 гривен.

В столице стоимость поездки обойдется дороже, чем во Львове. Например, за расстояние в 1 километр в центре придется заплатить 152 гривны (класс "Комфорт"). А за класс "Priority" – 163 гривны.

Не в центре поездка, длиной в почти 2 километра, будет стоить меньше. Стандартный Bolt обойдется в 110 гривен, а класс "Комфорт" – в 127 гривен.

Uklon

"Стандарт" не в центре Львова и с длиной поездки в почти 1,5 километра обойдется в 107 гривен (без применения скидки). А "Комфорт" – в 118 гривен за поездку. В центре поездка до 1 километра в классе "Стандарт" обойдется в 116 гривен, а в классе "Комфорт" – в 128 гривен.

Расценки в Киеве будут выше: поездка в центре в классе "Комфорт" стоит 124 гривны за чуть больше, как 1 километр езды, а "Стандарт" – 111 гривен.

В то же время за поездку не в центре класса "Стандарт", длиной в 2,5 километра, надо будет заплатить 137 гривен, а за "Комфорт" – 155 гривен.

Как отсутствие света в городе влияет на услугу?

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом зато замечает, что на стоимость тарифа на такси скорее влияет реальный спрос людей на заказ услуги, чем влияние по росту цен на топливо в стране.

Пендзин добавляет, что цены на топливо в Украине движутся не очень быстро, в то время как цены на такси прыгают от спроса и предложения.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. Я гарантирую, что ближе к праздникам, а именно в рождественскую и новогоднюю ночь, цены будут совершенно заоблачные. При том, что цена на бензин или дизтопливо мало отличаться от того, что было там несколько дней назад. Поэтому основное влияние – это спрос.

Таким образом, объясняет господин Олег, как только в городе действуют отключения света, плановые или аварийные, электрический общественный транспорт останавливается. Кроме того, светофоры могут не работать, а в час пик это провоцирует еще большие пробки.

Поэтому когда едет такси через такие пробки, он тратит гораздо больше времени и ресурсов. Поэтому часто случаются просто заоблачные вещи,

– говорит экономист.

Кроме того, Геннадий Рябцев добавляет, что с увеличением отключений света в городах, тарифы на такси могут увеличиваться соответственно. В то же время все будет зависеть от ценовой политики владельца.

Дело в том, что этот рынок не является насыщенным и это позволяет ему злоупотреблять. Однако с другой стороны, если не хочется платить большую стоимость за проезд, то не пользуйся такими услугами,

– замечает Рябцев.

В Bolt напоминают, что когда продолжается отключение электроэнергии, то это происходит обычно по разным графикам и группам. Поэтому точно измерить их прямое влияние на спрос такси сложно.

В случаях, когда из-за отключения электроэнергии в определенных районах возникают проблемы с мобильным интернетом, это может влиять как на спрос, так и на предложение. Например, пассажирам может быть сложнее заказать поездку, а водителям – получать запросы или навигацию маршрутов,

– отметил Сергей Павлик.

В то же время цена на поездки в такие периоды может меняться из-за динамического ценообразования, которое зависит от баланса спроса и предложения.

Если количество заказов в определенный момент растет, а свободных водителей вблизи меньше, система автоматически применяет динамический коэффициент, чтобы сбалансировать ситуацию.

Подорожает ли топливо в ноябре?

Эксперт Рябцев добавляет, что до 1 января также возможно подорожание, ведь по его словам, наблюдается информационная кампания, где собираются якобы все факторы для оправдания возможного подорожания цен на топливо.

В частности речь идет о ситуации, которая сложилась вокруг порта "Констанца", что в Румынии. Дело в том, что порт попал под ограничительные меры со стороны Украины с 1 октября, а основанием стало то, что через него поставлялись крупные партии топлива индийского происхождения.

Таким образом, по данным Enkorr, объемы поставок дизтоплива в Украину в первые дни октября упали до минимального уровня с начала года. В то же время Рябцев добавил, что несмотря на это, общих объемов дизтоплива достаточно.

Согласно этой ситуации уже начали прогнозировать, что цены якобы должны вырасти на 1 – 2 гривны, ведь таможенные задержки и другие проблемы,

– резюмирует Рябцев.

Однако несмотря на негативные факторы, что могут поспособствовать подорожанию горючего, есть еще и положительные. Речь идет о тенденции к удешевлению нефтепродуктов в целом, добавляет господин Геннадий.

Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время трейдеры крупных компаний захотят поднять цену на топливо. Хотя на сегодня нет оснований для такого подорожания до начала 2026 года,

– говорит Геннадий Рябцев.

Важно! По оценке от Международного энергетического агентства (МЕА), передает Reuters, мировой рынок нефти в 2026 году будет испытывать еще больший избыток сырья, который будет достигать 4 миллионов баррелей в день. Поэтому в следующем году мировые цены на нефть упадут до самого низкого уровня за последние 5 лет: цена на нефть марки Brent упадет со среднего уровня 68 долларов в 2025 году до 60 долларов в 2026 году, прогнозирует Всемирный банк.

Сейчас крупные компании продают топливо по чрезвычайно завышенным ценам – минимум на 5 гривен. дело в том, что на рынок топлива никто не обращает внимания.

Например, когда началось обострение конфликта между Израилем и Ираном, нефтяные котировки в мире прыгнули до 80 долларов за баррель.

Соответственно цены на топливо выросли, в том числе и в Украине. Однако когда цены на нефть упали до 62 – 64 долларов за баррель, цена на украинских заправках не изменились.

Могут ли повлиять на цены введение санкций против "Роснефти" и "Лукойл"?

Недавно США ввели санкции против 2-х нефтяных компаний России – "Лукойл" и "Роснефть". В то же время это ударило по тем странам, в которых "Лукойл" имеет НПЗ.

Речь идет о Болгарии, где правительство уже позволило назначить нового руководителя НПЗ для решения этой ситуации. Таким образом, завод смогут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Зато в Румынии надеются на то, что смогут получить отсрочку от США по санкциям, свидетельствуют данные Politico.

Геннадий Рябцев объясняет, что если бы на европейском рынке была нехватка нефтепродуктов, то вероятно, что это имело бы какое-то существенное влияние, однако сейчас наоборот избыток.

Есть такие понятия, как "рынок покупателя" и "рынок продавца". Сейчас именно "рынок покупателя". Поэтому диверсификация рынка является залогом того, что ничего плохого не произойдет,

– говорит Рябцев.

А Пендзин добавляет, что в конце мая 2022 года, когда не было уплаты налога на добавленную стоимость и был нулевой акциз, литр бензина стоил на АЗС в среднем 50 гривен за литр.

Зато сегодня мы имеем 20% НДС, имеем акциз, а средняя цена за бензин – от 58 гривен до 60 гривен за литр, в зависимости от АЗС,

– говорит господин Олег.

По его словам, на самом деле в вопросах стоимости топлива многое зависит от того, какой была закупочная цена партии топлива в Европе и какая действующая стоимость нефти на рынке. В соответствии с этим и будет определяться цена на украинских АЗС.