Ціни на таксі формуються під впливом десятків чинників – від попиту в конкретний час до погодних умов, заторів чи роботи громадського транспорту. Втім драйверами ціни також можуть стати ще й інші фактори.

Цієї зими до звичних коливань додаються одразу два серйозні фактори: очікуване подорожчання пального через підвищення акцизів та можливі відключення світла, які збільшують затори й різко підвищують попит на таксі.

Цілком логічно, що у таких умовах навіть помірні зміни щодо цього можуть вплинути на вартість послуги таксі.

24 Канал дізнався, чи подорожчає пальне в Україні, як зміна вартості бензину та дизпального може вплинути на вартість таксі та чи впливають на вартість тарифів таксі, крім пального, відключення світла.

Як може вплинути на вартість таксі здорожчання пального цієї зими?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що ціни на пальне цієї зими зміняться, адже з 1 січня 2026 року відбудеться чергове підвищення акцизних податків на всі види нафтопродуктів.

Відповідно, пропорційне підвищення податків супроводжується зростанням.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Скоріше за все, буде десь величина зростання у приблизно 10%. Водночас саме ж зростання податків буде меншим, але трейдери завжди використовують об'єктивні підстави для зростання у свій бік.

Таким чином, здорожчання пального може вплинути на здорожчання вартості послуги таксі. Адже, за його словами, пальне є одним із ціноутворювальних чинників разом із вартістю обслуговування автомобіля тощо.

Це буде приводом. Причому зазвичай зростання відбувається непропорційно. Тобто зростання послуги може бути значно вищим, аніж подорожчання пального,

– зауважує пан Геннадій.

Зокрема як пояснили для 24 Каналу в компанії Bolt, тарифи на поїздки формуються динамічно під впливом багатьох факторів.

Йдеться як про ціни на пальне, так і про кількість і активність водіїв та пасажирів, конкретний час і місце замовлення, погодні умови, затори, ситуація з громадським транспортом, повітряні тривоги, категорія поїздки тощо.

Звичайно, що у довгостроковій перспективі підвищення вартості пального зазвичай веде до зростання цін на багато товарів і послуг, і сфера райдхейлінгу (послуги спільного використання приватних автомобілів для перевезення пасажирів, – 24 Канал) не є винятком,

– каже Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Однак Павлик додає, що попит користувачів та кількість активних водіїв на платформі залежать не лише від цін на пальне, а й від цілого комплексу економічних, соціальних і сезонних чинників.

Щодо того, чи зростуть тарифи на таксі у 2026 році, в компанії Bolt наголошують, що поки це важко прогнозувати.

Ми постійно відстежуємо ринкові зміни й робимо все можливе, щоб забезпечити баланс між доступністю поїздок для пасажирів і справедливим доходом для водіїв. Проте прогнозувати зміни наперед, зокрема з урахуванням можливого підвищення акцизів із 2026 року, наразі важко,

– розповів Павлик.

Також 24 Канал надсилав запит в Uklon та Uber, щодо можливої зміни цінової політики на послуги перевезення пасажирів, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Чи є в таксі компенсації на випадки різкого здорожчання тарифів?

Сергій Павлик наголошує, що компанія постійно шукає баланс між прибутковістю водіїв та доступністю цін для пасажирів.

Відтак він додає, що для пасажирів запроваджуються нові категорії поїздок, а також різні знижки та акції. Також у них є підписка на Bolt Plus, що дозволяє отримувати кешбек до 10% на всі поїздки та щоденно економити.

Якщо говорити про водіїв таксі, то нещодавно знизили комісію в Києві до 20%, а також надаємо можливість самостійно пропонувати ціну за поїздку,

– заявив пан Сергій.

Додатковим способом економії є також програма лояльності, що включає знижки від партнерських мереж АЗК, на автострахування, автомийки, автотовари, зарядні станції для електромобілів та кафе.

Скільки доведеться заплатити за поїздку на таксі, станом на 19 листопада, у Львові та Києві:

Bolt

Станом на ранок у робочий день тижня, поїздка у центрі Львова на стандартному Bolt коштуватиме 118 гривень, а клас "Комфорт" – 131 гривню. Довжина поїздки – до 1 кілометра.

Натомість поїздка не у центрі міста, довжиною в майже 1,5 кілометра та у класі "Економ", обійдеться в 95 гривень (ціна без знижки – 105 гривень). Натомість поїздка в класі "Комфорт" – в 115 гривень, без знижки – 128 гривень.

У столиці вартість поїздки обійдеться дорожче, аніж у Львові. Наприклад за відстань у 1 кілометр в центрі доведеться заплатити 152 гривні (клас "Комфорт"). А за клас "Priority" – 163 гривні.

Не у центрі поїздка, довжиною в майже 2 кілометри, коштуватиме менше. Стандартний Bolt обійдеться в 110 гривень, а клас "Комфорт" – в 127 гривень.

Uklon

"Стандарт" не у центрі Львова та з довжиною поїздки в майже 1,5 кілометра обійдеться в 107 гривень (без застосування знижки). А "Комфорт" – у 118 гривень за поїздку. У центрі поїздка до 1 кілометра в класі "Стандарт" обійдеться в 116 гривень, а у класі "Комфорт" – в 128 гривень.

Розцінки в Києві будуть вищі: поїздка у центрі у класі "Комфорт" коштує 124 гривні за трішки більше, як 1 кілометр їзди, а "Стандарт" – 111 гривень.

Водночас за поїздку не в центрі класу "Стандарт", довжиною у 2,5 кілометра, треба буде заплатити 137 гривень, а за "Комфорт" – 155 гривень.

Як відсутність світла у місті впливає на послугу?

Економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом натомість зауважує, що на вартість тарифу на таксі радше впливає реальний попит людей на замовлення послуги, аніж вплив щодо росту цін на пальне в країні.

Пендзин додає, що ціни на пальне в Україні рухаються не дуже швидко, у той час як ціни на таксі стрибають від попиту та пропозиції.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу. Я гарантую, що ближче до свят, а саме у різдвяну та новорічну ніч, ціни будуть геть захмарні. При тому, що ціна на бензин чи дизпальне мало відрізнятиметься від того, що було там декілька днів тому. Тому основний вплив – це попит.

Таким чином, пояснює пан Олег, як тільки в місті діють вимкнення світла, планові чи аварійні, електричний громадський транспорт зупиняється. Крім того, світлофори можуть не працювати, а у час пік це провокує ще більші затори.

Тому коли їде таксі через такі затори, він витрачає набагато більше часу та ресурсів. Тому часто трапляються просто захмарні речі,

– каже економіст.

Крім того, Геннадій Рябцев додає, що зі збільшенням відключень світла в містах, тарифи на таксі можуть збільшуватися відповідно. Водночас все залежатиме від цінової політики власника.

Річ у тім, що цей ринок не є насиченим і це дозволяє йому зловживати. Однак з іншого боку, якщо не хочеться платити більшу вартість за проїзд, то не користуйся такими послугами,

– зауважує Рябцев.

У Bolt нагадують, що коли триває відключення електроенергії, то це відбувається зазвичай по різних графіках і групах. Через це точно виміряти їхній прямий вплив на попит таксі складно.

У випадках, коли через відключення електроенергії в певних районах виникають проблеми з мобільним інтернетом, це може впливати як на попит, так і на пропозицію. Наприклад, пасажирам може бути складніше замовити поїздку, а водіям – отримувати запити або навігувати маршрути,

– зауважив Сергій Павлик.

Водночас ціна на поїздки у такі періоди може змінюватися через динамічне ціноутворення, яке залежить від балансу попиту та пропозиції.

Якщо кількість замовлень у певний момент зростає, а вільних водіїв поблизу менше, система автоматично застосовує динамічний коефіцієнт, щоб збалансувати ситуацію.

Чи здорожчає пальне у листопаді?

Експерт Рябцев додає, що до 1 січня також можливе подорожчання, адже за його словами, спостерігається інформаційна кампанія, де збираються нібито усі чинники для виправдовування можливого подорожчання цін на пальне.

Зокрема йдеться про ситуацію, яка склалася навколо порту "Констанца", що в Румунії. Річ у тім, що порт потрапив під обмежувальні заходи з боку України з 1 жовтня, а підставою стало те, що через нього постачалися великі партії палива індійського походження.

Таким чином, за даними Enkorr, обсяги постачань дизпального в Україні в перші дні жовтня впали до мінімального рівня з початку року. Водночас Рябцев додав, що попри це, загальних обсягів дизпального достатньо.

Відповідно до цієї ситуації вже почали прогнозувати, що ціни нібито повинні зрости на 1 – 2 гривні, адже митні затримки та інші проблеми,

– резюмує Рябцев.

Однак попри негативні чинники, що можуть посприяти здорожчанню пального, є ще й позитивні. Йдеться про тенденцію до здешевлення нафтопродуктів в цілому, додає пан Геннадій.

Тому цілком можливо, що найближчим часом трейдери великих компаній захочуть підійняти ціну на пальне. Хоч на сьогодні немає підстав для такого здорожчання до початку 2026 року,

– каже Геннадій Рябцев.

Важливо! За оцінкою від Міжнародного енергетичного агентства (МEA), передає Reuters, світовий ринок нафти у 2026 році відчуватиме ще більший надлишок сировини, який сягатиме 4 мільйонів барелів на день. Відтак наступного року світові ціни на нафту впадуть до найнижчого рівня за останні 5 років: ціна на нафту марки Brent впаде із середнього рівня 68 доларів у 2025 році до 60 доларів у 2026 році, прогнозує Світовий банк.

Зараз великі компанії продають пальне за надзвичайно завищеними цінами – щонайменше на 5 гривень. річ у тім, що на ринок пального ніхто не звертає уваги.

Наприклад, коли розпочалося загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, нафтові котирування у світі стрибнули до 80 доларів за барель.

Відповідно ціни на пальне зросли, зокрема і в Україні. Однак коли ціни на нафту впали до 62 – 64 доларів за барель, ціна на українських заправках не змінилися.

Чи можуть вплинути на ціни запровадження санкції проти "Роснєфті" та "Лукойл"?

Нещодавно США запровадили санкції проти 2-х нафтових компаній Росії – "Лукойл" та "Рознєфть". Водночас це вдарило по тих країнах, у яких "Лукойл" має НПЗ.

Йдеться про Болгарію, де уряд вже дозволив призначити нового керівника НПЗ для розв'язання цієї ситуації. Таким чином, завод зможуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Натомість в Румунії мають надію на те, що зможуть отримати відтермінування від США щодо санкцій, свідчать дані Politico.

Геннадій Рябцев пояснює, що якби на європейському ринку була нестача нафтопродуктів, то ймовірно, що це мало б якийсь суттєвий вплив, однак зараз навпаки надлишок.

Є такі поняття, як "ринок покупця" та "ринок продавця". Зараз саме "ринок покупця". Відтак диверсифікація ринку є запорукою того, що нічого поганого не відбудеться,

– каже Рябцев.

А Пендзин додає, що наприкінці травня 2022 року, коли не було сплати податку на додану вартість та був нульовий акциз, літр бензину коштував на АЗС в середньому 50 гривень за літр.

Натомість сьогодні ми маємо 20% ПДВ, маємо акциз, а середня ціна за бензин – від 58 гривень до 60 гривень за літр, залежно від АЗС,

– каже пан Олег.

За його словами, насправді у питаннях вартості пального чимало що залежить від того, якою була закупівельна ціна партії пального в Європі і яка чинна вартість нафти на ринку. Відповідно до цього і буде визначатися ціна на українських АЗС.