Как Китай поддерживает Индию?

Соединенные Штаты ввели тарифы до 50% на индийский импорт и даже пригрозили новыми, однако Китай решительно выступает против таких действий Вашингтона. Об этом заявил посол Китая в Индии Сюй Фейхун, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Индия наживается: Бессент раскритиковал страну за покупку нефти из России

Китай твердо будет стоять рядом с Индией, чтобы защитить многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация,

– отметил Фейхун на выступлении в Нью-Дели.

Китайский посол выступил с критикой в сторону США заявив, что они используют тарифы как "разменную монету, чтобы требовать завышенные цены от разных стран". Зато, по его словам, Вашингтон сам получает выгоду от свободной торговли.

Перед лицом таких действий молчание или компромисс только поощряет хулигана,

– подчеркнул посол.

Он добавил, что страны Глобального Юга "чрезвычайно заинтересованы" в том, чтобы две азиатские страны наладили сотрудничество и взяли на себя лидерство. Это поможет странам, развивающихся, преодолеть трудности.

Стоит знать! Комментарии китайского посла свидетельствуют о попытках Пекина и Нью-Дели пересмотреть свои отношения на фоне напряженности отношений с Белым домом. В частности, министр иностранных дел Китая впервые за три года на этой неделе прибыл в Индию, и во время визита стороны договорились рассмотреть вопрос о демаркации спорной границы между странами.

Что известно о тарифах США против Индии?