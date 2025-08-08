Почему Индия прекратила закупку оружия у США?

После этого решения разногласия между США и Индией только обострились, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Чиновники в Нью-Дели говорят, что решение поставить на паузу закупки американского оружия и самолетов стали первым проявлением недовольства Индии из-за новых тарифов Трампа.

Ранее индийское правительство планировало отправить в Вашингтон министра обороны Раднатха Синга.

Он должен был в ближайшие несколько недель объявить о покупке американской военной техники.

Впрочем после объявления Трампом новых тарифов за торговлю с Россией, поездку отменили.

Важно! В среду, 6 августа, Трамп подписал новый указ, которым ввел дополнительные 25% пошлины против Индии. Новые тарифы добавились к уже действующим, которые тоже составляют 25%. В итоге индийские товары в США с 27 августа будут облагаться 50% пошлинами.

Будет ли покупать Индия российскую нефть в дальнейшем?

В то же время на фоне обвинений в финансировании военной машины России для войны в Украине Индия рассматривает возможность уменьшить импорт российской нефти. Нью-Дели открыты к сделкам с новыми поставщиками, но только при условии таких же низких цен, сообщают источники.

До 2022 года Индия закупала у России всего 0,2% нефти от всего своего нефтяного импорта.

Однако сейчас импорт российской нефти охватывает уже 45% от общего и составляет около 2 миллионов баррелей в день.

Только в 2024 году Кремль заработал на торговле нефтью с Индией более 50 миллиардов долларов.

Стоит знать! Источники отмечают, что правительство Нарендры Моди, возможно, и мог бы осуществить политический переход от России к США. Однако тарифная политика Трампа и растущий американский национализм,, становятся помехой.