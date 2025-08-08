Чому Індія припинила закупівлю зброї у США?
Після цього рішення розбіжності між США та Індією тільки загострилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.
Чиновники в Нью-Делі говорять, що рішення поставити на паузу закупівлі американської зброї та літаків стали першим проявом невдоволення Індії через нові тарифи Трампа.
- Раніше індійський уряд планував відправити до Вашингтона міністра оборони Раднатха Сінга.
- Він мав у найближчі кілька тижнів оголосити про купівлю американської військової техніки.
- Втім після оголошення Трампом нових тарифів за торгівлю з Росією, поїздку скасували.
Важливо! У середу, 6 серпня, Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові 25% мита проти Індії. Нові тарифи додалися до вже чинних, які теж складають 25%. У підсумку індійські товари у США з 27 серпня будуть обкладатися 50% митами.
Чи купувати Індія російську нафту надалі?
Водночас на тлі звинувачень у фінансуванні військової машини Росії для війни в Україні Індія розглядає можливість зменшити імпорт російської нафти. Нью-Делі відкриті до угод з новими постачальниками, але лише за умови таких же низьких цін, повідомляють джерела.
- До 2022 року Індія закуповувала у Росії усього 0,2% нафти від усього свого нафтового імпорту.
- Однак зараз імпорт російської нафти охоплює вже 45% від загального і складає близько 2 мільйонів барелів на день.
- Лише у 2024 році Кремль заробив на торгівлі нафтою з Індією понад 50 мільярдів доларів.
Варто знати! Джерела зазначають, що уряд Нарендри Моді, можливо, й міг би здійснити політичний перехід від Росії до США. Однак тарифна політика Трампа та американський націоналізм, що зростає, стають на заваді.