Які НПЗ скуповують російську нафту?

Чотири із семи найбільших НПЗ Індії наразі активно скуповують російську нафту, спокусившись великими знижками. При цьому вони беруть партії, які не підпадають під санкції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, державні заводи Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали приблизно 10 партій несанкційованої нафти Росії.

Компанія Hindustan Petroleum Corp. шукає можливості закупівель російської нафти з поставкою у січні.

Водночас дочка російської "Роснефті" Nayara Energy продовжує купувати російську нафту, попри включення до "чорного списку" ЄС.

Зауважте! За даними аналітичної компанії Kpler, цьогоріч ці чотири компанії забезпечили понад 60% усього імпорту нафти до Індії.

Хто відмовився він російської нафти?

Водночас компанія Reliance Industries, яка донедавна, була найбільшим покупцем російської нафти в Індії, відмовилася від закупівель у Москви.

Підприємство уникає будь-яких закупівель, навіть за довгостроковим контрактом з "Роснефтью", через ризики потрапити під санкції США або ЄС.

Ми будемо дотримуватися вимог ЄС щодо імпорту нафтопродуктів до Європи,

– заявили в компанії після запровадження санкцій.

За даними аналітиків, Reliance отримає останню партію російської нафти Urals 17 грудня у порту Джамнагар.

Нових танкерів не очікується, хоча деякі судна можуть не показувати кінцевий пункт призначення.

Якщо Reliance остаточно відмовиться від російської нафти, "Роснефті" доведеться шукати покупців для значних обсягів сировини.

Інші НПЗ можуть частково компенсувати це падіння, але навряд чи повністю замінять обсяги, які купувала Reliance у піковий період,

– пояснив аналітик Kpler Суміт Рітолія.

Чому Індія ризикує, купуючи нафту у Росії?

При цьому Індія ризикує, купуючи нафту Кремля, навіть непідсанкційні партії сировини. Адже президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Нью-Делі мають відмовитися від російської сировини.

Індія вже кілька місяців намагається зберегти доступ до дешевої російської нафти й одночасно демонструвати геополітичну незалежність, не дратуючи ні Вашингтон, ні Брюссель,

– зазначають аналітики.

Однак невідомо чи влаштують скорочення обсягів постачань Білий дім, який звинувачує Індію у "фінансуванні війни Путіна".

Як США тиснуть на Індію через нафту?