Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що російсько-індійське співробітництво у виробництві дронів навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті, оскільки навіть іранські безпілотники становлять невелику частку в загальному арсеналі РФ.

Що означає для України зближення Моді й Путіна?

Разом із Путіним до Індії могла прилетіти делегація зі Смоленського центру пілотування FPV-дронів – нібито для опрацювання спільних проєктів у межах "стратегічного партнерства".

Візит Путіна до Індії свідчить про поступове поглиблення російсько-індійського партнерства. Якщо раніше індійська еліта приймала прорадянську та проросійську позицію переважно з прагматичних причин, але при цьому зберігала статус "неприєднаної" держави, то тепер Делі відкрито рухається до більш тісних стратегічних союзів, зокрема з Москвою.

Хоч стратегія Індії та відрізняється від китайської щодо Росії, вважати їхні відносини партнерськими – це самообман. Різниця лише в мотиваціях: Китай і Індія не союзники один одному, але Росія – це саме те, що їх об'єднує,

– зазначив Лакійчук.

На відміну від США, де Трамп показово демонстрував Путіну американську військову техніку, Індія не демонструє силу – їй потрібні російські технології.

Моді потребує ППО, літаків, ракетних програм, дронів, і навіть обговорює можливу оренду російського атомного підводного човна.

"Індійські дрони навряд чи суттєво змінять ситуацію. Інша справа – боєприпаси з Північної Кореї, які складають від 40 до 60% усіх боєприпасів російської армії. Протидіяти цьому ми можемо лише одним способом – знищувати їх на складах і на маршрутах транспортування", – підкреслив Лакійчук.

Що ще відомо про співпрацю Росії та Індії?