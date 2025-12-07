Очільник Кремля наголосив, що, мовляв, Москва готова забезпечити "безперервні поставки" палива до Індії. Раніше США запровадили 25-відсоткове мито на індійський імпорт російської нафти, щоб примусити Путіна зупинити війну, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

Як Путін міг розізлити Трампа?

Під час зустрічі Володимир Путін і індійський прем'єр Нарендра Моді заявили, що їхні відносини "стійкі до зовнішнього тиску". Це ще один доказ того, що прем'єр-міністр Індії прагне тісніше співпрацювати з Росією, незважаючи на тиск з боку США.

Політики домовилися про розширення бізнесу між країнами, збільшення щорічної торгівлі до 100 мільярдів доларів протягом 5 років та зміцнення енергетичних зв'язків.

У серпні Дональд Трамп підняв мито на індійські товари, що імпортуються в США до 50 відсотків. Цей крок президент США пояснив тим, що Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю. У такий спосіб Нью-Делі допомагають Кремлю фінансувати війну в Україні.

У жовтні США они ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб змусити країни, включно з Індією, скоротити імпорт нафти країни-агресора.

Тому аналітики вважають, що візит Путіна в Індії міг зашкодити дипломатичним та економічним контактам Росії зі США.

Як візит Путіна до Індії міг сприйняти Трамп?