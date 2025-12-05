Політолог і експерт – міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу пояснив, що ключову роль у цій ситуації відіграли багаторічні помилки Заходу. Він наголосив, що саме вони відкрили Росії можливість посилити вплив та утримувати Індію у власній орбіті.
Чому Індія зблизилася з Росією та не чує Захід?
Прем'єр Індії Нарендра Моді діє суто прагматично і зосереджений насамперед на внутрішніх викликах країни. Він керує державою з півтора мільярда населення, де питання бідності, базової інфраструктури та зростання економіки значать більше, ніж війна в Європі.
Для них наша війна – це як десь на окраїні країни два села напились і влаштували бійку,
– сказав Несвітайлов.
Індії потрібно одночасно утримувати економічне зростання і забезпечувати людей енергією, тому питання дешевих ресурсів виходить на перший план. У цій логіці Росія стає зручним постачальником, а політичні оцінки агресії відходять на другий план.
Йому потрібно, щоб економіка країни надалі зростала. А для цього потрібні дешеві енергоресурси,
– додав політолог.
Так формується курс, у якому Делі розглядає партнерів через призму вигоди, а не цінностей. Західні сигнали на тлі цього виглядають для Індії далекими і другорядними.
Захід втратив Індію і дав Путіну можливість закріпитися
Зближення Індії з Росією стало наслідком багаторічної непослідовності Заходу. Делі отримував ультиматуми та санкції, але не бачив реальних економічних пропозицій чи планів співпраці, здатних замінити російські енергоресурси.
А що зробив Захід для того, щоб переманити Індію на свою сторону? Робота не велась і все було зроблено настільки погано, що Моді поїхав тоді на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай,
– спитав Несвітайлов.
Поки торгівельні та виробничі проєкти не розвивалися, Індія шукала інші політичні та економічні канали. Одним із наслідків стала зустріч Моді з Сі Цзіньпіном, попри давню недовіру між країнами.
Росія у цей час посилила контакти з Моді та вибудувала зручні схеми обходу санкцій. Несвітайлов звернув увагу, що навіть нова безпекова стратегія США не містить кроків, які могли б змінити становище, тож Індія продовжує балансувати у бік Москви.
Що відомо про візит Путіна до Індії?
- Літак російського диктатора прибув на авіабазу ВПС Індії Палам 4 грудня. Це перший візит Путіна до Індії з початку повномасштабного вторгнення. Його зустрічали з урочистостями, плакатами, танцями та традиційними індійськими ритуалами.
- Путін провів неформальну розмову з прем'єром Нарендрою Моді, а також зустрівся з президенткою Драупаді Мурму. Перебуваючи в Індії, російський лідер зробив низку заяв: звинуватив Захід у війні проти Росії та заперечив анексію Криму.
- За даними індійських медіа, країна влаштувала масштабний прийом: у Варанасі пройшов "Марш дружби Індія – Росія", також представили двометровий портрет Путіна. Моді особисто зустрів його в аеропорту, що є рідкісним жестом.
- Путін запропонував Індії безперебійні поставки палива. Сторони домовилися розширити торговельні та оборонні зв'язки, плануючи збільшити товарообіг до 100 мільярдів доларів до 2030 року.
- Серед домовленостей – нові формати співпраці: спільне виробництво добрив, розвиток аграрної, медичної та морської галузей, а також зміна підходів до оборонної кооперації, включно зі спільним виробництвом компонентів для російської техніки в Індії.