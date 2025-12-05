Політолог і експерт – міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу пояснив, що ключову роль у цій ситуації відіграли багаторічні помилки Заходу. Він наголосив, що саме вони відкрили Росії можливість посилити вплив та утримувати Індію у власній орбіті.

Чому Індія зблизилася з Росією та не чує Захід?

Прем'єр Індії Нарендра Моді діє суто прагматично і зосереджений насамперед на внутрішніх викликах країни. Він керує державою з півтора мільярда населення, де питання бідності, базової інфраструктури та зростання економіки значать більше, ніж війна в Європі.

Для них наша війна – це як десь на окраїні країни два села напились і влаштували бійку,

– сказав Несвітайлов.

Індії потрібно одночасно утримувати економічне зростання і забезпечувати людей енергією, тому питання дешевих ресурсів виходить на перший план. У цій логіці Росія стає зручним постачальником, а політичні оцінки агресії відходять на другий план.

Йому потрібно, щоб економіка країни надалі зростала. А для цього потрібні дешеві енергоресурси,

– додав політолог.

Так формується курс, у якому Делі розглядає партнерів через призму вигоди, а не цінностей. Західні сигнали на тлі цього виглядають для Індії далекими і другорядними.

Захід втратив Індію і дав Путіну можливість закріпитися

Зближення Індії з Росією стало наслідком багаторічної непослідовності Заходу. Делі отримував ультиматуми та санкції, але не бачив реальних економічних пропозицій чи планів співпраці, здатних замінити російські енергоресурси.

А що зробив Захід для того, щоб переманити Індію на свою сторону? Робота не велась і все було зроблено настільки погано, що Моді поїхав тоді на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай,

– спитав Несвітайлов.

Поки торгівельні та виробничі проєкти не розвивалися, Індія шукала інші політичні та економічні канали. Одним із наслідків стала зустріч Моді з Сі Цзіньпіном, попри давню недовіру між країнами.

Росія у цей час посилила контакти з Моді та вибудувала зручні схеми обходу санкцій. Несвітайлов звернув увагу, що навіть нова безпекова стратегія США не містить кроків, які могли б змінити становище, тож Індія продовжує балансувати у бік Москви.

