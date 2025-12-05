Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, пояснивши, що тепер робити закиди в чийсь бік стосовно того, що не варто спілкуватися в Путіним – не можна, бо сам президент США це робить і запрошував його на свою територію, де зустрічав з червоною доріжкою.

Що Росія демонструє США?

Індія – один з покупців російської нафти. Політолог пояснив, що ця країна сьогодні поводиться прагматично і цинічно. Він нагадав, що попередня зустріч Путіна і Моді відбулась як раз того ж дня, як Росія завдала ракетного удару по київській дитячій лікарні "Охматдит", спричинивши загибель людей, серед яких були діти. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді тоді зустрічав російського диктатора обіймами.

Це дуже поганий сигнал для Трампа. Це мала б бути зона впливу США, а Путін показує, що ні, що навіть у такій ситуації, коли він має сидіти умовно під диваном, як міль, навпаки – дуже впевнено себе поводить. Те, що "сірі" схеми не припинені (щодо продажу Росією нафти для Індії – 24 Канал) – це факт,

– озвучив Лісний.

Політолог підкреслив, що сьогодні не видно належної реакції на ці схеми з боку США. Хоча американці запевняли, що в разі, якщо індійці продовжать купувати підсанкційну російську нафту, вони доб'ють їх вторинними санкціями.

"Коли санкції щодо "Лукойла" чи Індії на етапі введення, то вони дуже розкручені в медіа, а потім, коли вони відтерміновуються або не працюють, то про це дуже мало говорять. Цей візит – якщо не ляпас у бік США, то дуже неприємний сигнал, оскільки Росія показує, що вона свої зони впливу віддавати не хоче", – пояснив Лісний.

Політолог підсумував, що нині Вашингтон має правильно зчитати цю подію та належним чином відреагувати на поїздку російського диктатора до Індії.

Що відомо про візит Путіна до Індії?