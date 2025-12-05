Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, объяснив, что теперь делать упреки в чью-то сторону относительно того, что не стоит общаться в Путиным – нельзя, потому что сам президент США это делает и приглашал его на свою территорию, где встречал с красной дорожкой.
Смотрите также Трамп просчитался: экономика Индии удивляет ростом, несмотря на "карательные" пошлины
Что Россия демонстрирует США?
Индия – один из покупателей российской нефти. Политолог объяснил, что эта страна сегодня ведет себя прагматично и цинично. Он напомнил, что предыдущая встреча Путина и Моди состоялась как раз в тот же день, как Россия нанесла ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет", повлекший гибель людей, среди которых были дети. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тогда встречал российского диктатора объятиями.
Это очень плохой сигнал для Трампа. Это должна была бы быть зона влияния США, а Путин показывает, что нет, что даже в такой ситуации, когда он должен сидеть условно под диваном, как миль, наоборот – очень уверенно себя ведет. То, что "серые" схемы не прекращены (о продаже Россией нефти для Индии – 24 Канал) – это факт,
– озвучил Лесной.
Политолог подчеркнул, что сегодня не видно должной реакции на эти схемы со стороны США. Хотя американцы уверяли, что в случае, если индийцы продолжат покупать подсанкционную российскую нефть, они добьют их вторичными санкциями.
"Когда санкции в отношении "Лукойла" или Индии на этапе введения, то они очень раскручены в медиа, а потом, когда они откладываются или не работают, то об этом очень мало говорят. Этот визит – если не пощечина в сторону США, то очень неприятный сигнал, поскольку Россия показывает, что она свои зоны влияния отдавать не хочет", – пояснил Лесной.
Политолог подытожил, что сейчас Вашингтон должен правильно считать это событие и должным образом отреагировать на поездку российского диктатора в Индию.
Что известно о визите Путина в Индию?
Самолет российского диктатора приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам 4 декабря. Путин прибыл с двухдневным визитом. Его встречали с торжествами, плакатами и даже проводили ритуалы в его честь.
- Во время своего пребывания в Индии глава Кремля встретился с президентом страны Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди. Путин, находясь в Индии, сделал ряд заявлений. В частности, озвучил, что якобы Запад через Украину развязал войну против России, а также отрицал факт аннексии полуострова Крым.
В рамках поездки в Индию Путин предложил поставки своего топлива. Обе страны пришли к договоренности о необходимости расширить сотрудничество в торговой и оборонной сферах. Россия к 2030 году планирует достичь объема торговли с Индией в размере 100 миллиардов долларов.