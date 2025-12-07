Глава Кремля отметил, что, мол, Москва готова обеспечить "непрерывные поставки" топлива в Индию. Ранее США ввели 25-процентную пошлину на индийский импорт российской нефти, чтобы заставить Путина остановить войну, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Как Путин мог разозлить Трампа?

Во время встречи Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди заявили, что их отношения "устойчивы к внешнему давлению". Это еще одно доказательство того, что премьер-министр Индии стремится теснее сотрудничать с Россией, несмотря на давление со стороны США.

Политики договорились о расширении бизнеса между странами, увеличение ежегодной торговли до 100 миллиардов долларов в течение 5 лет и укрепление энергетических связей.

В августе Дональд Трамп поднял пошлину на индийские товары, импортируемые в США до 50 процентов. Этот шаг президент США объяснил тем, что Индия является вторым по величине импортером российской нефти после Китая. Таким образом Нью-Дели помогают Кремлю финансировать войну в Украине.

В октябре США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы заставить страны, включая Индию, сократить импорт нефти страны-агрессора.

Поэтому аналитики считают, что визит Путина в Индию мог повредить дипломатическим и экономическим контактам России с США.

Как визит Путина в Индию мог воспринять Трамп?