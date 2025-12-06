Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Индия, понимая безысходность России, потребует еще больших скидок и уступок, возможно даже доступа к военным технологиям.

Удастся ли России выгодно продавать нефть Индии?

Сейчас цены на нефть для россиян со скидками составляют около 40 – 45 долларов за баррель. Зафиксированы случаи продажи по 36,6 доллара. К тому же аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен в следующем году.

"Россия будет пытаться договариваться с Индией "по-братски", ожидая лояльности и дополнительных уступок, в частности скидок из-за рисков, давление Трампа и другие факторы. В то же время остается открытым вопрос – в каких объемах и по какой цене Москва сможет реализовывать нефть. И здесь важно учитывать логистику", – отметил Загородний.

Черное море – единственный доступный маршрут для российских танкеров, потому что через Суэцкий канал Россия может прямым путем поставлять нефть в Индию.

Однако индийцы, скорее всего, будут выдвигать жесткие условия, и для России большой прибыли от таких сделок не предвидится.

Российская пропаганда пытается показать Путина значимым, но на международном уровне, особенно в Индии и Китае, его воспринимают как подчиненного или "смешного" персонажа. Россия оказалась в унизительном положении, пытаясь обменять доступ к стратегическим военным технологиям, в частности атомных подводных лодок, которые ранее были ее козырем,

– подчеркнул Загородний.

Что известно о визите Путина в Индию?