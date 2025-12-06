Політолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Індія, розуміючи безвихідь Росії, вимагатиме ще більших знижок та поступок, можливо навіть доступу до військових технологій.
Чи вдасться Росії вигідно продавати нафту Індії?
Зараз ціни на нафту для росіян зі знижками становлять близько 40 – 45 доларів за барель. Зафіксовані випадки продажу по 36,6 долара. До того ж аналітики прогнозують подальше падіння цін наступного року.
"Росія намагатиметься домовлятися з Індією "по-братерськи", очікуючи лояльності та додаткових поступок, зокрема знижок через ризики, тиск Трампа та інші фактори. Водночас залишається відкритим питання – у яких обсягах та за якою ціною Москва зможе реалізовувати нафту. І тут важливо враховувати логістику", – зазначив Загородній.
Чорне море – єдиний доступний маршрут для російських танкерів, бо через Суецький канал Росія може прямим шляхом постачати нафту до Індії.
Проте індійці, швидше за все, будуть висувати жорсткі умови, і для Росії великого прибутку від таких угод не передбачається.
Російська пропаганда намагається показати Путіна значущим, але на міжнародному рівні, особливо в Індії та Китаї, його сприймають як підлеглого чи "смішного" персонажа. Росія опинилася у принизливому становищі, намагаючись обміняти доступ до стратегічних військових технологій, зокрема атомних підводних човнів, які раніше були її козирем,
– наголосив Загородній.
Що відомо про візит Путіна до Індії?
- Путін 4 грудня відвідав Індію – країну, яка є одним з покупців підсанкційної російської нафти.
- Індія зближується з Росією через відсутність вигідних альтернатив серед західних країн.
- Індія шукає вигідні умови на російські ресурси, а Путін старається утримати сфери впливу, не поступаючись Трампу.