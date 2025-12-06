Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан объяснил 24 Каналу, что несмотря на все эти вызовы, украинский народ продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость, изобретательность и решительность в защите своей страны.
Смотрите также: Не только Покровск: полковник запаса назвал населенный пункт, которому больше всего угрожают россияне
Почему нынешний период войны в Украине является самым сложным?
Обратите внимание! Зеленский провел двухчасовую беседу с советниками Трампа, во время которой обсуждали территориальные вопросы и вопросы гарантий безопасности.
Коррупционные скандалы, давление США относительно быстрого заключения мирного соглашения и интенсивное наступление России на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях усложняет ситуацию в стране.
Тогда как производство оружия в России растет, а американская военная помощь существенно сокращается.
Все это в сумме приводит к очень сложному периоду для украинского правительства и народа. Но украинцы за всю эту войну доказали, что это очень стойкий и изобретательный народ, который несмотря на все защищает свой дом и страну,
– подчеркнул Райан.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Владимир Зеленский проведет встречи в Лондоне 8 декабря, где будут обсуждаться текущие переговоры между украинскими и американскими чиновниками.
- Ранее Зеленский вместе с Гнатовым и Умеровым провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, однако президент отметил, что не все вопросы можно решить дистанционно.
- 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской делегаций, во время которой обсудили рамки безопасности, проекты восстановления Украины и согласовали рамочные подходы к совместным экономическим инициативам.