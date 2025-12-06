Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что у россиян осталось примерно 3 – 4 недели до исчерпания текущих резервов, после чего им понадобится оперативная пауза для подготовки новой волны наступления.

Где сейчас идут самые горячие бои на фронте?

Россияне активизировали наступательные операции от Васильевки до Купянска. Часть сил движется в направлении Гуляйполя, используя несколько логистических маршрутов из Ростова через Мариуполь, пытаясь продвинуться в сторону Донецка и Волновахи, а дальше – на север через Большую Новоселку в район Покровского.

"Россияне пытаются давить на нашу устойчивость, подавая преувеличенную информацию о якобы окружении, но действия наших оперативных групп не дают им возможности полностью окружить ни одну локацию", – отметил Свитан.

В Покровске украинские защитники отбили попытки окружения, хотя россияне вытеснили силы ВСУ с юга на север города, где сейчас линия разграничения проходит примерно по железной дороге.

Самая большая проблема – в Мирнограде, где ситуацию можно решить или усилением давления на россиян в районе Родинского и Красного Лимана, или выводом украинского гарнизона, если нет ресурсов для удержания позиций.

Тяжелая ситуация наблюдается по всему фронту – в районах Константиновки, Северска, Ямполя, Торского, Лиманского направления и Купянска, особенно на левом берегу реки Оскол. В Купянске ведутся контрнаступательные действия с положительной динамикой по зачистке города от россиян.

Россияне будут пытаться "сжечь" свои стратегические резервы, которые сейчас выводятся на линию соприкосновения, в течение ближайшего месяца. Далее интенсивность будет падать,

– подчеркнул Свитан.

Как Венесуэла влияет на стратегию США и Украины?

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитических факторов, в частности США оказались в сложном положении из-за Венесуэлы, где они могут столкнуться с российским оружием – истребителями Су-30 и опасными противокорабельными ракетами Х-31АД.

Поскольку эту проблему может решить Москва, россияне предлагают американцам "мирные соглашения", которые фактически будут означать капитуляцию Украины с замораживанием конфликта на определенной линии фронта.

Путину понадобится оперативная пауза, которая может быть разного уровня. Или полное замораживание боевых действий под видом новогоднего перемирия для подготовки новой волны наступления, или снижение интенсивности боев без замораживания, как это было в начале этого года,

– объяснил Свитан.

Основной стратегической задачей России на 2025 год является расширение сухопутного коридора до 150 километров путем захвата левобережья Запорожской области, юго-восточной части Днепропетровской области и западной части Донецкой области примерно по линии Запорожье-Покровск.

Эффективность противодействия украинских войск российскому наступлению будет зависеть от скорости принятия решения о снятии бронирования с госслужащих и запуск ротационного механизма для пополнения ВСУ достаточным количеством мотивированных и годных бойцов.

Что еще известно о ситуации на фронте?