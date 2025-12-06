Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що у росіян залишилося приблизно 3 – 4 тижні до вичерпання поточних резервів, після чого їм знадобиться оперативна пауза для підготовки нової хвилі наступу.

Де зараз тривають найгарячіші бої на фронті?

Росіяни активізували наступальні операції Василівки до Куп'янська. Частина сил рухається в напрямку Гуляйполя, використовуючи кілька логістичних маршрутів із Ростова через Маріуполь, намагаючись просунутися в бік Донецька та Волновахи, а далі – на північ через Велику Новосілку до району Покровського.

"Росіяни намагаються тиснути на нашу стійкість, подаючи перебільшену інформацію про нібито оточення, але дії наших оперативних груп не дають їм можливості повністю оточити жодну локацію", – зазначив Світан.

У Покровську українські захисники відбили спроби оточення, хоча росіяни витіснили сили ЗСУ з півдня на північ міста, де зараз лінія розмежування проходить приблизно по залізниці.

Найбільша проблема – у Мирнограді, де ситуацію можна вирішити або посиленням тиску на росіян у районі Родинського та Червоного Лиману, або виведенням українського гарнізону, якщо немає ресурсів для утримання позицій.

Важка ситуація спостерігається по всьому фронту – в районах Костянтинівки, Сіверська, Ямполя, Торського, Лиманського напрямку та Куп'янська, особливо на лівому березі річки Оскіл. У Куп'янську ведуться контрнаступальні дії з позитивною динамікою щодо зачистки міста від росіян.

Росіяни намагатимуться "спалити" свої стратегічні резерви, які зараз виводяться на лінію зіткнення, протягом найближчого місяця. Далі інтенсивність буде падати,

– підкреслив Світан.

Як Венесуела впливає на стратегію США та України?

Подальший розвиток ситуації залежатиме від геополітичних факторів, зокрема США опинилися у складному становищі через Венесуелу, де вони можуть зіткнутися з російською зброєю – винищувачами Су-30 та небезпечними протикорабельними ракетами Х-31АД.

Оскільки цю проблему може вирішити Москва, росіяни пропонують американцям "мирні угоди", які фактично означатимуть капітуляцію України із заморожуванням конфлікту на певній лінії фронту.

Путіну знадобиться оперативна пауза, яка може бути різного рівня. Або повне заморожування бойових дій під виглядом новорічного перемир'я для підготовки нової хвилі наступу, або зниження інтенсивності боїв без заморожування, як це було на початку цього року,

– пояснив Світан.

Основним стратегічним завданням Росії на 2025 рік є розширення сухопутного коридору до 150 кілометрів шляхом захоплення лівобережжя Запорізької області, південно-східної частини Дніпропетровської області та західної частини Донецької області приблизно по лінії Запоріжжя-Покровськ.

Ефективність протидії українських військ російському наступу залежатиме від швидкості прийняття рішення про зняття бронювання з держслужбовців та запуск ротаційного механізму для поповнення ЗСУ достатньою кількістю мотивованих і придатних бійців.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?