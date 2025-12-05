Про перекидання особового складу через Маріуполь 5 грудня повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає 24 Канал.

Що відомо про перекидання морської піхоти через Маріуполь?

Так, посадовець вказав на важливий момент. Ворог знову перекидає війська з Криму на Запоріжжя, а саме на Гуляйпільський напрямок. Причому противник не використовує ближчий і зручніший маршрут Крим – Мелітополь – Токмак – Пологи. Росіяни роблять "великий крюк", перекидаючи сили через Бердянськ і Маріуполь.

За словами Андрющненка, це цікава тенденція, яка вказує або на наявність, або на підготовку бази для постійного розміщення підрозділу саме в Маріуполі для оперативного реагування.