Про перекидання особового складу через Маріуполь 5 грудня повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає 24 Канал.
Що відомо про перекидання морської піхоти через Маріуполь?
Так, посадовець вказав на важливий момент. Ворог знову перекидає війська з Криму на Запоріжжя, а саме на Гуляйпільський напрямок. Причому противник не використовує ближчий і зручніший маршрут Крим – Мелітополь – Токмак – Пологи. Росіяни роблять "великий крюк", перекидаючи сили через Бердянськ і Маріуполь.
За словами Андрющненка, це цікава тенденція, яка вказує або на наявність, або на підготовку бази для постійного розміщення підрозділу саме в Маріуполі для оперативного реагування.
- Нагадаємо, що у листопаді ситуація на Запоріжжі надзвичайно загострилася. Ворог перейшов у масштабний наступ. Під тиском противника Сили оборони були змушені відступити з позицій біля декількох населених пунктів.
- Окупанти вже перекидали на Запоріжжя техніку та особовий склад, зокрема із Сумщини.
- Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія продовжує наступ у Запорізькій області на двох напрямках – біля Гуляйполя та у бік Степногірська вздовж висохлого Каховського водосховища.
- Просування на Гуляйполе українські сили зупинили, але ворог залишився неподалік міста й може спробувати обійти його.
- З півдня окупанти рухаються у напрямку Степногірська, використовуючи зарості колишнього водосховища для прихованого підходу.
- Обидва напрямки становлять потенційну загрозу для Запоріжжя. Якщо окупанти просунуться далі, вони можуть узяти місто під вогневий контроль, як це відбувається у Херсоні.