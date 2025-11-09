Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що росіяни почали використовувати на цьому напрямку нову тактику. Також там будуються фортифікаційні споруди.

Як росіяни скористалися наслідками підриву Каховської дамби?

Андрющенко наголосив, що зберігається тенденція щодо насичення Запорізького напрямку, поки увага прикута до півночі Донецької області, зокрема Покровська та Мирнограді. Проте у цей час ворог потроху перетягує сили на Запоріжжя.

Туди поїхала морська піхота, прибули нові підрозділи, бачимо наповнені полігони, звідки особовий склад планується відправляти на Запорізький напрям. Все це рухається у бік Василівки та Оріхова,

– відзначив він.

Також на цій ділянці фронту росіяни змінили тактику. Вони намагаються, за словами керівник Центру вивчення окупації, просочуватись в обхід позицій Сил оборони України – по дну водосховищ, використовуючи луки, що виникли після підриву Каховської дамби.

Зверніть увагу! Ворог 6 червня 2023 року підірвав дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього виникли масштабні руйнування та затоплення на території Херсонської області.

"Цього тижня туди їхала велика кількість інженерної техніки. Також росіяни везли деревину. Це, імовірно, пов'язано з певними, на жаль, успіхами росіян щодо просоченнями в районі колишнього Новопавлівського напрямку та Гуляйполя", – підкреслив Андрющенко.

Це відповідає, на його думку, звичній тактиці росіян – як тільки вони просуваються, одразу переходять до будівництва фортифікацій на тих територіях, які вони займають.

Він додав, що ворог дійсно проводить пересування, але відповідні українські служби та Сили оборони в курсі того, що відбувається, і це головне на сьогодні.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?