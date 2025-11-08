Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Як росіяни намагаються обійти ЗСУ?

За словами Волошина, зараз дно Каховського водосховища фактично перетворилося на велику луку, що поросло густою рослинністю. Цим намагаються скористатися російські війська.

Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх і знищуємо,

– повідомив речник Сил оборон Півдня.

Волошин додав, що бійці ГУР МО України провели зачистку біля островів Великі Кучугури, де противник намагався просунутися повз українські позиції. Водночас він запевнив, що цю зону ЗСУ тримають під особливим контролем.

До того ж, як повідомив речник, населені пункти Успенівка та Новомиколаївка на Запоріжжі наразі перебувають у так званій сірій зоні.

Які наслідки спричинив підрив Каховської ГЕС?