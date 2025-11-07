Про таке президент України розповів під час брифінгу за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача, передає 24 Канал.
Як Україна закриватиме небо над Херсоном?
За словами Зеленського, під час Ставки представили й обговорили план реалізації програми, яка спрямована на посилення захисту українського неба Херсону.
Такий механізм має сприяти ефективній боротьбі з російськими БпЛА, що без упину атакують місто.
Крім того, глава держави закликав розробити подібну програму оборони від ворожих дронів для всіх прикордонних регіонів на гарячих напрямках.
Цікаво! Володимир Зеленський також повідомив, що в Україні вже реалізуються контракти на закупівлю безпілотників типу "Мавік". Водночас держава знайшла альтернативні моделі, які невдовзі почнуть випускати у великих обсягах.
Яка ситуація в Херсоні?
Обстановка на Херсонщині залишається напруженою. Російські підрозділи продовжують спроби штурмів, однак усі їхні атаки успішно відбиваються українськими силами.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російська пропаганда активно поширює неправдиві повідомлення про нібито "успіхи", щоб створити ілюзію переваги та підтримати власні інформаційні наративи.
Тим часом мирне населення Херсона страждає від ворожої збройної агресії. Херсон регулярно зазнає артилерійських та авіаційних обстрілів, через що ситуація в місті залишається складною. Так, вранці 29 жовтня російські війська завдали удару по дитячій лікарні в місті. Внаслідок обстрілу поранення отримали 9 людей.
Місцева журналістка Євгенія Вірлич розповіла, що після пошкодження газогону окупантами в різних районах міста спостерігаються перебої з постачанням газу – десь він є, а десь повністю відсутній. У деяких районах мешканці вже третій рік живуть без електропостачання.
Раніше, 24 жовтня, російські окупаційні війська здійснили потужний обстріл Херсона, внаслідок якого загинули двоє мирних жителів.