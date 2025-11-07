Про таке президент України розповів під час брифінгу за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача, передає 24 Канал.

Як Україна закриватиме небо над Херсоном?

За словами Зеленського, під час Ставки представили й обговорили план реалізації програми, яка спрямована на посилення захисту українського неба Херсону.

Такий механізм має сприяти ефективній боротьбі з російськими БпЛА, що без упину атакують місто.

Крім того, глава держави закликав розробити подібну програму оборони від ворожих дронів для всіх прикордонних регіонів на гарячих напрямках.

Цікаво! Володимир Зеленський також повідомив, що в Україні вже реалізуються контракти на закупівлю безпілотників типу "Мавік". Водночас держава знайшла альтернативні моделі, які невдовзі почнуть випускати у великих обсягах.

