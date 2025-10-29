Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Де сталася ворожа атака на людей у Херсоні 29 жовтня?

Ворог цинічно вдарив по цивільних жителях Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя області близько 09:20. Під удар потрапила дитяча лікарня у Дніпровському районі.

Внаслідок атаки з артилерії постраждали загалом 9 людей, серед них троє медпрацівників та четверо дітей. Стан жінок 56 та 66 років – середньо тяжкий, вони дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. У 41-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови та грудної клітини. У 9-річної дівчинки, яка отримала мінно-вибухову травму та поранення ноги. Людям надали медичну допомогу.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування воєнного злочину. Під час атаки на лікарню там перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Через вибухову хвилю будівля лікарні серйозно пошкоджена, також постраждали сусідні споруди.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що удар по Херсону є черговим воєнним злочином Росії, яка грубо порушує міжнародного гуманітарного права.

Зазначимо! За ранок росіяни щонайменше три рази обстріляли Херсон.

